Gần 300 doanh nghiệp quốc tế tìm đường đầu tư vào Việt Nam

Bộ Tài chính tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Anh, thu hút sự tham gia của gần 300 đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, ngân hàng, quỹ đầu tư đến từ Việt Nam và quốc tế.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Anh. Ảnh: BTC.

Sáng 16/9 (giờ địa phương Anh), Bộ Tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư do Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham dự và chủ trì. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của gần 300 đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, ngân hàng, quỹ đầu tư đến từ Việt Nam và quốc tế.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết những năm qua, Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược khi chủ động tận dụng thời cơ, thích ứng nhanh, linh hoạt, để duy trì tăng trưởng cao và trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực.

Theo Bộ trưởng Thắng, tình hình kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm này tiếp tục cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện ước đạt 15,4 tỷ USD , tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua. Đáng chú ý, trong số 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới trong 8 tháng đầu năm, Vương quốc Anh hiện là đối tác chiến lược, nhà đầu tư quan trọng và cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Âu.

Bộ trưởng cũng nhận định cùng với sự tăng trưởng của dòng vốn FDI, dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) của Việt Nam cũng cho thấy nhiều bước tiến mạnh mẽ và hứa hẹn nhiều tiềm năng khi thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang phát triển ấn tượng. Tổng quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu đã đạt 103,75% GDP ước tính năm 2024. Việt Nam có 1.600 công ty niêm yết và đăng ký giao dịch, trong đó có 7 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 10 tỷ USD , 61 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 1 tỷ USD .

Tính đến tháng 8/2025, VN-Index đã tăng 33% so với cuối năm trước, trở thành một trong những thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Chứng khoán Việt Nam dẫn đầu khu vực ASEAN về tính thanh khoản, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 1,1 tỷ USD /phiên. Số lượng tài khoản chứng khoán đã đạt hơn 10 triệu tài khoản, tương đương 10% dân số, vượt mục tiêu đề ra.

Gần 300 đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, ngân hàng, quỹ đầu tư đến từ Việt Nam và quốc tế tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Ảnh: BTC.

Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện khung khổ pháp lý, tiệm cận tiêu chuẩn và thông lệ tốt quốc tế, bảo đảm sự phát triển an toàn, minh bạch và bền vững của thị trường chứng khoán.

Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều cải cách đã được triển khai để tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài. Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tích cực triển khai hàng loạt chương trình xúc tiến đầu tư để trực tiếp đối thoại với cộng đồng tài chính toàn cầu tại các trung tâm tài chính lớn.

Chia sẻ thêm, người đứng đầu Bộ Tài chính cho biết Việt Nam đang quyết tâm triển khai những chiến lược cải cách toàn diện để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó tập trung vào 4 đột phá chiến lược: đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật; thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp (FDI) có chất lượng cao, hướng đến chuyển dịch cơ cấu ngành, nâng cao năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng; đồng thời thu hút vốn đầu tư gián tiếp (FII) qua thị trường chứng khoán, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, gia tăng tính thanh khoản và ổn định, bền vững.

“Ở Việt Nam, các chính sách luôn hướng tới sự minh bạch, công bằng; môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện với mục tiêu đôi bên cùng có lợi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi công bằng cho nhà đầu tư, để Việt Nam là điểm đến đầu tư dài hạn, bền vững”, ông nói.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có Vương quốc Anh - một đối tác chiến lược, đồng hành trong nhiều lĩnh vực trọng yếu, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và các định chế tài chính của Anh nói riêng và châu Âu, toàn cầu nói chung, tiếp tục mở rộng đầu tư, chuyển giao tri thức, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển công nghệ và tài chính xanh, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được giới thiệu về tiềm năng thị trường Việt Nam với những thành tựu phát triển kinh tế ổn định và những chính sách ưu đãi liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài và thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, hội nghị cũng tạo cơ hội để đối thoại, trao đổi và tiếp nhận những thông tin từ nhà đầu tư quốc tế, qua đó hiểu rõ hơn những băn khoăn, vướng mắc, và nguyện vọng từ phía các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và nhà đầu tư…