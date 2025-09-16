Bước tiến mới của thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày 15/9 (giờ địa phương tại Anh), Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở GDCK London và FTSE Russell.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc cùng lãnh đạo Sở GDCK London và FTSE Russell về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: BTC.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao hợp tác của Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) và FTSE Russell với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời gian qua, đồng thời cập nhật tình hình phát triển của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh thông tin chung về tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán, Bộ trưởng cho biết đến cuối tháng 8/2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam đã đạt gần 352 tỷ USD , tương đương 79,5% GDP ước tính năm 2024. Thanh khoản thị trường tăng đáng kể, có một số phiên giá trị giao dịch trên 3 tỷ USD . Tính từ đầu năm, giá trị giao dịch bình quân/phiên đạt hơn 1,1 tỷ USD /phiên, nằm trong nhóm sôi động hàng đầu khu vực ASEAN.

Thông tin thêm về vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực tập trung triển khai các giải pháp để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của tổ chức FTSE Russell.

“Chúng tôi đã có những cải cách và quyết sách mạnh mẽ với việc ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam”, Bộ trưởng cho hay.

Trên tinh thần hợp tác và phát triển bền vững, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và LSE trong thời gian tới. Theo đó, Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế giám sát thị trường, việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, công bố thông tin và thúc đẩy tăng trưởng bền vững (ESG), qua đó nâng cao tính minh bạch, an toàn và hội nhập toàn cầu.

Đồng thời, Việt Nam quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm phát triển các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm chứng khoán như phát triển các sản phẩm trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, công cụ chứng khoán phái sinh.

Bộ trưởng cũng đề nghị thúc đẩy các chương trình xúc tiến đầu tư chung, các hoạt động quảng bá để xây dựng, kết nối sâu sắc hơn giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt tại Anh và châu Âu.

VNX đã ký kết biên bản ghi nhớ với FTSE International Limited, chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm nâng cao hạ tầng thị trường vốn và thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ảnh: BTC.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng mong muốn nhận được chia sẻ kinh nghiệm trong việc đào tạo, nâng cao nhận thức thị trường, tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực tài chính - chứng khoán và ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech, AI, Blockchain) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả vận hành thị trường.

“Với sự hợp tác chặt chẽ, sự đồng hành và hỗ trợ từ LSE, thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của hai quốc gia, cũng như khu vực và thế giới”, Bộ trưởng tin tưởng.

Sau khi nghe chia sẻ từ Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, bà Julia Hoggett cũng trao đổi về sáng kiến hợp tác trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán như: Hợp tác giữa FTSE Russell và UBCK nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong tiêu chí nâng hạng; ký kết MOU nhằm hợp tác phát triển chỉ số giữa VNX và FTSE Russell...

Tổng giám đốc LSE cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam trong vấn đề nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đồng thời kỳ vọng hợp tác 2 bên sẽ có thêm bước phát triển mới và LSE sẽ là một “cửa ngõ” hiệu quả để thị trường Việt Nam kết nối với nhiều thị trường khác trên thế giới.

Lãnh đạo hai bên đều thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trên nhiều phương diện, từ đó, hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút ngày càng nhiều hơn dòng vốn đầu tư quốc tế, trong đó những nỗ cải cách hiệu quả của Việt Nam thời gian qua về nâng hạng được FTSE Russell ghi nhận cũng là góp phần cho mục tiêu đó.

Cũng tại buổi làm việc, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Công ty FTSE International Limited (FTSE) - chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm nâng cao hạ tầng thị trường vốn và thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam.