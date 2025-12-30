Gần 2.700 công nhân mất việc trước Tết: 7 doanh nghiệp muốn tuyển dụng

7 doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương cũ đã đăng ký tiếp nhận gần 2.700 công nhân Công ty TNHH Panko Vina khi nhà máy này chấm dứt hoạt động.

7 doanh nghiệp tuyển dụng gần 2.700 công nhân Panko Vina mất việc trước Tết. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin trên đã được đại diện Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cung cấp đến hàng nghìn công nhân sắp phải nghỉ việc tại Công ty TNHH Panko Vina (Khu công nghiệp Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM).

Cụ thể, 7 doanh nghiệp này có nhu cầu tuyển dụng tổng cộng 3.768 lao động. Trong đó, Công ty Motomotion Việt Nam sẽ tuyển 2.148 người; Công ty Zhigao Furniture Việt Nam dự kiến tuyển 70 người; Công ty New Wide Việt Nam sẽ tiếp nhận 500 người; Công ty Yazaki EDS Việt Nam tuyển khoảng 300 người; Công ty Mỹ nghệ gỗ Hoa Nét - MPB tuyển 200 người; Công ty Endo Kondo Việt Nam tuyển 50 người; và Công ty Da Nu tiếp nhận 500 người.

Trên cơ sở đó, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM đề nghị Panko Vina tạo điều kiện để các doanh nghiệp trực tiếp vào nhà máy phỏng vấn, tuyển dụng, qua đó giúp người lao động sớm tìm được việc làm mới, hạn chế việc gián đoạn thu nhập trong giai đoạn cận Tết.

Panko Vina thuộc Tập đoàn Dệt may Panko (Hàn Quốc), thành lập năm 1984, hoạt động tại Việt Nam hơn 23 năm, chuyên gia công hàng may mặc theo đơn hàng từ công ty mẹ ở Hàn Quốc.

Trước đó, trong thông báo gửi cơ quan quản lý và người lao động, Panko Vina cho biết gặp khó khăn kéo dài sau Covid-19, không tìm được đơn hàng mới. Doanh nghiệp không thể duy trì sản xuất, phải dừng hoạt động nhà máy tại TP.HCM để thu gọn quy mô và tập trung sản xuất về cơ sở còn lại ở Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, người lao động làm việc đến hết ngày 15/1/2026, nhà máy duy trì sản xuất đến hết 31/1/2026 để hoàn tất các đơn hàng dang dở. Từ 1/2/2026, tức 15 tháng Chạp Âm lịch, doanh nghiệp dừng hoạt động.

Việc dừng hoạt động diễn ra đúng thời điểm cuối năm, khiến gần 2.700 công nhân tại đây rơi vào cảnh mất việc ngay trước Tết.

Sau thông báo của Panko Vina, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM cùng các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với công ty nhằm trao đổi, tháo gỡ và xử lý các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động.

Theo đó, Công ty TNHH Panko Vina cho biết đã trình ý kiến lên tập đoàn mẹ ở Hàn Quốc về phương án trả lương tháng 13 cho người lao động, thay vì chỉ hỗ trợ 2 triệu đồng như thông báo trước đó. Dự kiến, công ty sẽ có quyết định chính thức vào ngày 30/12 và thông báo đến toàn thể người lao động.

Đối với lương tháng 1/2026, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 5/2/2026. Dù người lao động chỉ làm việc đến ngày 15/1 để hoàn tất đơn hàng, công ty cam kết trả đủ lương đến hết ngày 31/1 theo mức lương tối thiểu vùng mới.

Về chế độ thai sản cho lao động nữ, Công ty TNHH Panko Vina đảm bảo giải quyết cho người lao động. Công ty cũng sẽ chi trả toàn bộ phép năm cho người lao động về số ngày chưa nghỉ. Trường hợp người lao động đã sử dụng phép năm của những năm kế tiếp liền kề, công ty sẽ bỏ phần phép năm đó.

Sau ngày 31/1/2026, công ty sẽ bố trí nhân sự văn phòng ở lại để hoàn tất các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc, bảo đảm người lao động được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định.