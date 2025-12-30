Gần 2.700 công nhân TP.HCM mất việc trước Tết đang chờ lương tháng 13

Đại diện Công ty TNHH Panko cho biết phương án chi trả lương tháng 13 cho gần 2.700 công nhân đã được trình lên công ty mẹ tại Hàn Quốc và kết quả sẽ có trong hôm nay (30/12).

Công ty TNHH Panko Vina (Khu công nghiệp Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM) - doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam hơn 23 năm - vừa thông báo ngừng sản xuất kinh doanh từ ngày 1/2/2026. Việc dừng hoạt động diễn ra đúng thời điểm cuối năm, khiến gần 2.700 công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp này rơi vào cảnh mất việc ngay trước Tết.

Sau động thái trên, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM cùng các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Panko Vina nhằm trao đổi, tháo gỡ và xử lý các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Panko, cho biết phương án chi trả lương tháng 13 đã được trình lên công ty mẹ tại Hàn Quốc, ông sẽ sớm thông báo kết quả trong hôm nay (30/12). Trường hợp được phê duyệt, tiền lương tháng 13 sẽ được chi trả trong tháng 1/2026.

Đối với lương tháng 1/2026, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 5/2/2026, dù người lao động chỉ làm việc đến ngày 15/1 để hoàn tất đơn hàng, công ty cam kết trả đủ lương đến hết ngày 31/1 theo mức lương tối thiểu vùng mới.

Doanh nghiệp cũng cam kết thực hiện đầy đủ chế độ thai sản, thanh toán tiền phép năm chưa nghỉ và tiếp tục bố trí nhân sự sau ngày 31/1/2026 để hoàn tất việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, ra quyết định nghỉ việc cho người lao động.

Theo ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, hiện đã có 7 doanh nghiệp lân cận đăng ký tiếp nhận lao động từ Panko Vina, với tổng nhu cầu tuyển dụng khoảng 3.768 vị trí, cao hơn số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp này.

Trên cơ sở đó, đoàn công tác đề nghị Panko Vina tạo điều kiện để các doanh nghiệp trực tiếp vào nhà máy phỏng vấn, tuyển dụng, qua đó giúp người lao động sớm tìm được việc làm mới, hạn chế việc gián đoạn thu nhập trong giai đoạn cận Tết.

Panko Vina thuộc Tập đoàn Dệt may Panko (Hàn Quốc), thành lập năm 1984, chuyên gia công hàng may mặc theo đơn hàng từ công ty mẹ ở Hàn Quốc.

Trước đó, trong thông báo gửi cơ quan quản lý và người lao động, Panko Vina cho biết gặp khó khăn kéo dài sau Covid-19, không tìm được đơn hàng mới. Doanh nghiệp không thể duy trì sản xuất, phải dừng hoạt động tại nhà máy TP.HCM để thu gọn quy mô và tập trung sản xuất về cơ sở còn lại ở Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, người lao động làm việc đến hết ngày 15/1/2026, nhà máy duy trì sản xuất đến hết 31/1/2026 để hoàn tất các đơn hàng dang dở. Từ 1/2/2026, tức 15 tháng Chạp Âm lịch, doanh nghiệp dừng hoạt động.