Công nghệ eSports

Game thủ FPS không còn phải chọn

  • Thứ bảy, 17/1/2026 18:53 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Người chơi game bắn súng khi chọn màn hình từng phải chọn giữa tần số quét và chất lượng hiển thị. Tuy nhiên, những lựa chọn như dòng QD-OLED của MSI cung cấp cả được cả 2.

Công nghệ mới giúp các loại màn hình siêu nhanh vẫn có độ phân giải cao và chuẩn màu.

Hiện tại, màn hình tần số quét cao không còn là điều xa lạ với người dùng. Máy tính văn phòng như Macbook hay đa số điện thoại đều đã có 120 Hz. Công nghệ này thể hiện độ hiệu quả khi cung cấp cho người dùng trải nghiệm mượt mà, thoải mái cho mắt.

Tuy nhiên, có thời gian màn hình tốc độ trên 60 Hz là thiết bị dành riêng cho người chơi game bắn súng. Chính nhu cầu đặc thù của tập khách hàng này giúp thúc đẩy công nghệ này phát triển. Với sự nâng cấp của các nhà sản xuất, game thủ FPS hiện không còn phải chọn giữa chất lượng hiển thị hay tần số quét.

Mẫu màn hình 27 inch QD-OLED (tên mã: MAG 272QP QD-OLED X50) thể hiện tốc độ phát triển của giải pháp này. Thay vì phải hi sinh yếu tố hiển thị để chơi game hoặc mua 2 sản phẩm, game thủ hiện có thêm các lựa chọn đa dụng hơn. Đổi lại, sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, giá trên 20 triệu đồng.

Game bắn súng thay đổi ngành màn hình

Là dòng trò chơi đặc thù, xuất hiện từ giai đoạn đầu của ngành game, các môn FPS nhanh chóng thu hút được lượng người chơi trung thành khổng lồ. Ở giai đoạn thứ 2, phiên bản eSports của chúng với các đại diện như Counter Strike, Overwatch, Rainbow Six Seige tạo ra những cộng đồng lớn trên toàn cầu và nền công nghiệp tỷ USD xung quanh nó.

Không chỉ dừng ở giải trí, những trò chơi này trở thành đấu trường cạnh tranh thành tích cao. Từ đây, ngành công nghiệp hỗ trợ cũng phát triển theo. Trong đó, các loại màn hình tốc độ cao là sản phẩm được thúc đẩy nhiều nhất. Trong hơn 10 năm qua, sản phẩm nói trên thay đổi không ngừng. Từ tập trung vào tốc độ, chúng dần đáp ứng cả khả năng hiển thị và hạ giá bán. Từ món hàng xa xỉ, những màn hình 144-360 Hz hiện có giá dưới 10 triệu đồng, dễ tiếp cận.

Về mặt công nghệ, tấm nền TN với độ trễ thấp là lựa chọn ban đầu của các nhà sản xuất, nhưng phải hi sinh màu sắc. Ở phía bên kia, tấm nền IPS/VA đáp ứng độ phân giải cao nhưng thời gian phản hồi ở mỗi pixel bị hi sinh.

Dòng màn hình QD-OLED cho gaming có độ phân giải 2K, chuẩn màu làm đồ họa.

Mẫu MAG 272QP giải quyết điểm nghẽn lớn trong ngành, định nghĩa lại loại “màn hình lai”. Sản phẩm có độ phân giải 2K trên tốc độ quét 500 Hz. Trong khi đó đặc tính tự phát sáng của OLED giải quyết nhu cầu khắt khe về chất lượng hiển thị của người làm việc đồ họa.

QD-OLED là một trong những cải tiến quan trọng của ngành màn hình những năm gần đây. Nhà sản xuất tấm nền thay thế bộ lọc trắng đặt trước điểm ảnh để tạo ra màu sắc bằng nguồn sáng xanh dương, đi qua lớp chấm lượng tử (Quantum Dot) để điều chỉnh bước sóng. Các nghiên cứu cho thấy nâng cấp này tăng thêm độ sáng tối đa nhưng không làm giảm tương phản, sắc độ của OLED.

Chỉ số đo được cho thấy mẫu MAG 272QP đáp ứng 99% dải DCI-P3, 98% Adobe RGB và 138% sRGB cùng độ lệch DeltaE dưới 2, đủ cho nhu cầu thiết kế, in ấn mà không sai màu.

Giá bán 25 triệu đồng của mẫu màn hình này tương đương việc sở hữu một chiếc màn hình IPS 4K để làm đồ họa kèm với sản phẩm tấm nền TN 300-400 Hz dành cho chơi game. Tuy nhiên, việc cộng dồn công năng giúp tiết kiệm không gian và sở hữu thêm tấm nền OLED vốn chỉ có trên phân khúc cao cấp.

"Màn hình lai"

Để phục vụ chơi game, sản phẩm ngoài đạt 500 Hz còn có thời gian phản hồi rất nhanh. Theo công bố mức đáp ứng là 0,03ms. Con số này thể hiện ưu thế so với chuẩn 0,5-3 ms của tấm nền IPS/VA. Việc này giúp ngăn chặn hiện tượng nhòe hay chớp hình, vốn có thể tác động đến game thủ “hardcore”, cạnh tranh bằng phần trăm giây.

Tuy nhiên với game thủ, có tần suất sử dụng cao, độ bền của loại tấm nền này vẫn bị nghi ngại. Ngoài ra phần HUD trong game thường cố định, tạo ra mối lo về burn-in (bóng mờ). Hãng bộ sung giải pháp OLED Care 2.0, có các tính năng bảo vệ và tăng tuổi thọ tấm nền để chống lưu ảnh trên các vùng hiển thị liên tục. Đồng thời, sản phẩm được bảo hành 3 năm, gồm cả vấn đề burn-in.

Sản phẩm có thiết kế trung tính, ít LED so với các loại màn hình chuyên game.

Thuộc phân cấp gaming, dòng MAG lại tương đối trung tính với tông đen và không có LED. Với một số người chơi, điều này làm giảm khả năng tùy biến, đồng bộ với các hệ thống đèn. Nó phù hợp với định vị sản phẩm phục vụ cả công việc và giải trí. Điểm đáng tiếc về thiết kế là chân đế sản phẩm này hoàn thiện phần lớn bằng nhựa, có thể thiếu ổn định khi đặt trên mặt bàn yếu.

Mẫu MAG 272QP cũng có kết nối khá đa dạng với DisplayPort, HDMI và USB-C. Tuy nhiên cổng C của màn hình chỉ hỗ trợ sạc 15 W, hạn chế với người dùng MacBook muốn sử dụng một sợi dây cho kết nối và cấp nguồn.

Có giá trên 20 triệu đồng, đây là số ít màn hình hỗ trợ cập nhật phần mềm với sự hỗ trợ của hãng. Cài đặt còn có một số tính năng AI phụ trợ cho game bắn súng như làm sáng các khu vực tối màu hay hồng tâm ảo, tự điều chỉnh để bị trùng nền.

Tại Việt Nam, đối thủ chính của MAG 272QP là mẫu ROG Swift PG248QP hay model Odyssey G6 của Samsung. Sản phẩm từ Asus nhanh hơn với 540 Hz nhưng chỉ có độ phân giải FullHD và dùng tấm nền TN. Mẫu Odyssey có QD-OLED, lại bị hạn chế ở tốc độ làm tươi 360 Hz.

6 giờ trước

5 giờ trước 18:21 17/1/2026

Trước làn sóng phẫn nộ, SofM phải lên tiếng giải thích cho việc bản thân chưa ra sân trong trận mở màn LCP.

Hùng Phi

Màn hình QD-OLED Gaming Game thủ WQHD

