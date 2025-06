Game nông trại đạt chục tỷ lượt chơi, xô đổ mọi kỷ lục

YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

PlayerUnknown's Battlegrounds (viết tắt: PUBG) là một trò chơi điện tử nhiều người chơi trực tuyến do PUBG Corp, một chi nhánh của công ty phát hành game Bluehole của Hàn Quốc phát hành. Trò chơi này dựa trên các mod trước đó đã được Brendan "PlayerUnknown" Greene phát triển cho các trò chơi khác bằng cách lấy cảm hứng từ bộ phim năm 2000 Battle Royale và mở rộng thành một trò chơi độc lập dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Greene.

Fortnite là một trò chơi sinh tồn phối hợp trên sandbox do Epic Games và People Can Fly phát triển và Epic Games phát hành. Trò chơi đã được phát hành cho các nền tảng Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4 và Xbox One vào ngày 25/7/ 2017. Hiện nay, trò này có dung lượng là 23.2 GB.