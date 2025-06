Tựa game bom tấn giúp CEO lọt top giàu nhất Hàn Quốc

Kim Hyung-tae, "cha đẻ" của tựa game gây bão Stellar Blade hiện là một trong những người giàu nhất Hàn Quốc, với khối tài sản ròng ước tính 725 triệu USD.

Giám đốc Điều hành Shift Up Kim Hyung-tae. Ảnh: Shift Up.

Ông Kim Hyung-tae, Giám đốc điều hành (CEO) kiêm đạo diễn của Shift Up, đã chính thức gia nhập danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc.

Theo báo cáo mới nhất từ Forbes, khối tài sản ròng của ông Kim Hyung-tae hiện đạt mức 725 triệu USD , một phần lớn nhờ vào thành công vang dội của 2 tựa game Stellar Blade và Goddess of Victory: Nikke.

Stellar Blade đã trở thành một hiện tượng toàn cầu kể từ khi ra mắt. Thành công ngoài mong đợi của tựa game này đã đưa tên tuổi của ông Kim Hyung-tae, người khởi nghiệp từ vị trí họa sĩ game, vào danh sách những cá nhân giàu có nhất "xứ sở kim chi".

Ngoài ra, thành công vượt trội của Shift Up còn đến từ Goddess of Victory: Nikke, một tựa game nhập vai hành động bắn súng với đồ họa anime. Tựa game này, hiện có mặt trên nền tảng di động và PC, đã cán mốc doanh thu kỷ lục 1 tỷ USD vào tháng 3, cho thấy tiềm lực tài chính vững chắc của công ty.

Thành công của Stellar Blade đã đưa tên tuổi của ông Kim Hyung-ta vào danh sách những cá nhân giàu có nhất Hàn Quốc. Ảnh: Shift Up.

Dữ liệu cho thấy, chỉ trong tháng đầu ra mắt, Goddess of Victory: Nikke đã đạt doanh thu 70 triệu USD , và con số này nhanh chóng tăng vọt lên 400 triệu USD chưa đầy một năm sau đó. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về việc liệu tựa game này có sớm được phát hành trên console hay không.

Ngoài ra, tựa game cũng đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Với hơn 5 triệu người chơi đăng ký trước, thị trường này hứa hẹn sẽ tiếp tục mang lại nguồn doanh thu khổng lồ cho Shift Up.

Bên cạnh Goddess of Victory: Nikke, Stellar Blade cũng là một cú hit lớn, góp phần không nhỏ vào doanh thu của Shift Up. Nhờ tựa game này, doanh thu của Shift Up đã tăng thêm một phần ba, đạt 224 tỷ won (tương đương 152 triệu USD ).

Hồi tháng 1, Shift Up đã gây bất ngờ khi trao thưởng hậu hĩnh cho toàn bộ nhân viên, bao gồm một máy PlayStation 5 Pro và khoảng 3.400 USD tiền mặt, nhằm ăn mừng thành công của Stellar Blade. Động thái này thể hiện sự tri ân của lãnh đạo đối với những đóng góp của tập thể vào thành công chung của studio.

Với việc Stellar Blade vừa ra mắt trên PC vào 12/6 vừa qua, và Shift Up thậm chí còn kỳ vọng phiên bản PC sẽ vượt trội hơn cả phiên bản PS5, doanh thu của công ty được dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Ông Kim Hyung-tae, Giám đốc điều hành (CEO) của Shift Up, nổi bật trong ngành game Hàn Quốc với hành trình từ một họa sĩ game.

Vào năm 2005, ông đảm nhiệm vai trò giám đốc nghệ thuật tại NCSoft, một trong những công ty game lớn nhất Hàn Quốc, nổi tiếng với tựa game Blade & Soul. Tại đây, ông Hyung-tae đã để lại dấu ấn với phong cách thiết kế nhân vật gợi cảm đặc trưng, góp phần tạo nên sức hút cho các sản phẩm mà ông tham gia.

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và khẳng định tài năng, ông Hyung-tae đã quyết định thực hiện ước mơ lớn hơn: thành lập studio game của riêng mình mang tên Shift Up vào năm 2013.