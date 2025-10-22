Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FPT xuất hiện trên áo đấu Chelsea

  Thứ tư, 22/10/2025 16:21 (GMT+7)
Logo doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ xuất hiện trên áo thi đấu chính thức của Chelsea ít nhất đến hết mùa giải này.

Công ty Việt Nam sẽ xuất hiện trên áo đấu của nhà vô địch thế giới cấp câu lạc bộ. Ảnh: Chelsea.

Chiều 22/10, Chelsea bất ngờ thông báo đã tìm được đối tác xuất hiện trên tay áo mới. FPT sẽ xuất hiện trên trang phục của đội nam, nữ và học viện của câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge cho mùa giải 2025-2026.

"AI đang chuyển đổi các ngành công nghiệp và bóng đá cũng không ngoại lệ. Với đội ngũ tài năng kỹ thuật số trẻ trung, năng động trên toàn cầu, FPT mang đến sự chuyển đổi AI tiên tiến cho Chelsea, giúp tăng tốc đổi mới, đồng thời thúc đẩy hiệu suất, trải nghiệm người hâm mộ và tác động đến cộng đồng", Todd Kline, Chủ tịch Thương mại Chelsea chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ.

"Quan hệ đối tác này cũng phản ánh cam kết bền bỉ của chúng tôi hướng đến thành tựu xuất sắc, với tư cách là đối tác số đáng tin cậy trong bối cảnh đổi mới sáng tạo của Vương quốc Anh và của các doanh nghiệp toàn cầu", Phạm Minh Tuấn, đại diện FPT cho biết.

FPT tai tro Chelsea anh 1

Thông báo của Chelsea về việc FPT trở thành đối tác chính. Ảnh: Chelsea.

Hồi tháng 4, FPT và Chelsea công bố trở thành "đối tác chiến lược toàn cầu". Ngoài quảng bá thương hiệu, hãng công nghệ Việt Nam sẽ đồng hành, phân tích dữ liệu và áp dụng trí tuệ nhân tạo với đội chủ sân Stamford Bridge.

Từ thời điểm đó, logo và slogan của doanh nghiệp này xuất hiện ở các biển quảng cáo khắp sân Stamford Bridge ở trong các trận đấu tại EPL của Chelsea.

Thông báo trên trang chủ đội bóng, Chelsea gọi FPT là "đối tác công nghệ". Như vậy, doanh nghiệp Việt Nam sẽ trở thành một trong các đối tác toàn cầu của nhà vô địch Champions League 2020-2021. Hiện danh sách này gồm 16 thương hiệu từ các lĩnh vực như thể thao, tiền mã hóa, đồ uống, lốp xe...

Từ 22/10, FPT cũng được nâng lên định vị "Đối tác chính" của Chelsea, cùng Nike và Bingx. Công ty trên một bậc so với các nhà tài trợ khác của câu lạc bộ thành London.

Giá trị của thỏa thuận nói trên không được đôi bên tiết lộ. Tuy nhiên từ 2023, nhiều nguồn tin cho biết phần tài trợ tay áo của Fever với Chelsea trị giá 6-8 triệu bảng Anh. Nhà vô địch FIFA Club World Cup vẫn đang tìm kiếm nhà tài trợ áo đấu chính thức cho mùa giải này.

