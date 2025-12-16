Mua gì làm quà tặng công nghệ mùa cuối năm?

Nhiều sản phẩm công nghệ đang được giảm giá cuối năm. Đây cũng là lúc người dùng nghĩ tới việc mua sắm đồ gia dụng, thiết bị dọn nhà để tổ ấm luôn tươm tất.

Mùa lễ hội cuối năm đang đến gần, cùng với đó là hàng loạt chương trình giảm giá hấp dẫn từ các thương hiệu công nghệ lẫn nhà bán lẻ. Đây vừa là thời điểm lý tưởng để tìm quà tặng ý nghĩa cho người thân, bạn bè, đồng thời cũng là dịp để đầu tư vào những thiết bị gia dụng thông minh, giúp tổ ấm luôn tươm tất và hiện đại.

Từ smartphone cao cấp, đồng hồ thông minh, tai nghe không dây cho đến máy lọc không khí, robot hút bụi - mỗi sản phẩm đều mang lại giá trị sử dụng thiết thực. Dưới đây là 7 gợi ý đáng chú ý nhất, phù hợp cả làm quà tặng lẫn nâng cấp không gian sống.

iPhone 17 Pro

Từ 34,9 triệu đồng

Dòng iPhone 17 Pro tiếp tục chứng minh thành công của Apple, khi "cháy hàng" ngay sau thời điểm mở bán ở Việt Nam vào tháng 9. Thiết kế và màu sắc mới khiến máy nổi bật, dễ nhận biết.

iPhone 17 Pro cũng nâng cấp hệ thống camera lên độ phân giải 48 MP trên cả 3 ống kính chính, siêu rộng và tele. Máy được nâng cấp theo kiểu "tất tay", với pin lớn hơn, hệ thống tản nhiệt buồng hơi nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng cần hiệu năng cao.

Với mức giá từ 34,9 triệu cho bản Pro và 37,9 triệu cho bản Pro Max, iPhone 17 Pro vẫn là lựa chọn tối ưu cho người dùng gắn bó với hệ sinh thái của Táo khuyết. Trong khi đó, nếu lựa chọn một số tính năng như pin, loa kém hơn, iPhone Air là thiết bị mới và mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng hơn, mức giá cũng dễ chịu hơn đáng kể.

Huawei Watch GT6 Pro

Từ 7,7 triệu đồng

Huawei tiếp tục gắn bó với thế mạnh đồng hồ theo dõi thể thao và thời lượng pin tốt. Dòng sản phẩm Watch GT6 Pro, ra mắt vào tháng 10 được đánh giá là một trong những smartwatch có thời lượng pin tốt nhất hiện nay, phù hợp cho người dùng muốn theo dõi sức khỏe liên tục mà không phải sạc thường xuyên.

Huawei Watch GT6 Pro sở hữu màn hình AMOLED 1,47 inch với độ sáng lên đến 3.000 nits, đảm bảo hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng mặt trời. Viền titan kết hợp kính sapphire tạo nên thiết kế cao cấp và bền bỉ. Thời lượng pin ấn tượng với 21 ngày ở chế độ sử dụng nhẹ và 12 ngày ở chế độ thường xuyên.

Hãng cũng nâng cấp cảm biến TruSense, mang lại độ chính xác cao trong theo dõi sức khỏe. Ngoài theo dõi sức khỏe, mẫu Watch GT6 Pro cũng có tính năng đo chỉ số giấc ngủ chi tiết, ECG và phát hiện rung nhĩ hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Đồng hồ hỗ trợ hơn 100 chế độ luyện tập với định vị GNSS đa băng tần chính xác.

Asus Vivobook S14 OLED

Từ 17,5 triệu đồng

Asus Vivobook S14 cho thấy xu hướng tiếp theo của máy tính chạy Windows: trang bị NPU để hỗ trợ các tác vụ AI, trong đó các tính năng Copilot+ PC được tích hợp sâu.

Mẫu laptop này còn được chú ý với tùy chọn màn hình 14 inch OLED độ phân giải 2.880x1.800, khả năng hiển thị hình ảnh ấn tượng cùng tần số quét 120 Hz. Người dùng có thể chọn phiên bản dùng vi xử lý Intel Core Ultra 5/7 hoặc AMD Ryzen AI.

Thiết kế siêu mỏng 13,9 mm và trọng lượng chỉ 1,3 kg giúp di chuyển dễ dàng. Pin sử dụng liên tục đến 16 giờ, phù hợp cho một ngày làm việc.

Vivobook S14 OLED là lựa chọn tốt cho dân văn phòng và sinh viên cần thiết bị di động. Giá dao động từ 17,5-28,9 triệu đồng tùy cấu hình.

Apple AirPods 4

Từ 3,49 triệu đồng

AirPods 4 là bản nâng cấp đáng chú ý khi trang bị tính năng chống ồn chủ động (ANC) với thiết kế củ tai earbud. Nhiều người dùng sẽ thích kiểu tai nghe này do đem lại sự thoải mái so với loại nhét ống tai (in-ear).

Cần lưu ý AirPods 4 có 2 phiên bản. Bản thường có giá 3,49 triệu đồng, và bản hỗ trợ ANC giá 4,79 triệu đồng.

Chip H2 mang lại chất lượng âm thanh vượt trội và kết nối ổn định. Tính năng Spatial Audio cá nhân hóa tạo trải nghiệm âm thanh không gian sống động. Pin sử dụng tới 30 giờ với bản thường và 20 giờ với bản ANC khi kết hợp hộp sạc. Hộp sạc USB-C của phiên bản ANC tích hợp loa Find My, giúp tìm kiếm dễ dàng hơn.

Phiên bản ANC được trang bị chống bụi/nước IP54 và các tính năng thông minh như Conversation Awareness, Head Gestures. Sản phẩm phù hợp với người dùng hệ sinh thái Apple, tuy nhiên thiết kế mở có thể không cách âm tốt như tai nghe nhét trong.

Máy lọc không khí LG Puricare Aero Booster Pet

Từ 15,49 triệu đồng

Với chất lượng không khí tại Hà Nội và TP.HCM đang ở mức báo động, máy lọc không khí trở thành một trong những thiết bị gia dụng thiết yếu nhất cuối năm 2025.

Máy lọc không khí LG Puricare Aero Booster Pet có thiết kế lọc 360 độ, cho phép người dùng dễ dàng bố trí ở nhiều không gian khác nhau, hiệu quả cho diện tích phòng tới 50 m2.

Ngoài bộ lọc có thể làm sạch bụi với kích thước PM 0.01, mẫu máy lọc không khí của LG còn được trang bị công nghệ UVnano diệt vi khuẩn trên cánh quạt. Đây cũng là thiết bị phù hợp với người nuôi thú cưng, với chế độ Pet Mode tăng cường khả năng loại bỏ lông thú và mùi hôi.

Máy hoạt động êm ái với độ ồn chỉ 21 dB, kết nối app LG ThinQ cho điều khiển từ xa. Đèn mood lighting 8 màu tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

TV Samsung OLED S95F

Từ 51 triệu đồng

Samsung S95F được đánh giá là một trong những TV OLED có tính năng chống lóa tốt nhất hiện nay, giải quyết bài toán lâu đời về hình ảnh phản chiếu trên màn hình OLED.

Samsung S95F OLED sử dụng tấm nền QD-OLED cho các kích thước 55, 65, 77 inch và WOLED cho bản 83 inch. Tính năng Glare Free 2.0 giúp chống lóa hiệu quả, đảm bảo hình ảnh rõ nét ngay cả trong môi trường sáng. Độ sáng đạt mức cao nhất hiện nay trong phân khúc OLED, mang lại trải nghiệm HDR ấn tượng.

Chip NQ4 AI Gen3 tối ưu hóa hình ảnh thông minh, trong khi Motion Xcelerator 165 Hz đáp ứng nhu cầu chơi game cao cấp. Hệ thống âm thanh Dolby Atmos với loa đánh trần và Object Tracking Sound+ tạo không gian âm thanh bao trùm. Samsung Vision AI điều chỉnh hình ảnh phù hợp với môi trường xem.

Ở Việt Nam, Samsung bán 2 phiên bản S95F là 65 inch (60,6 triệu) và 83 inch (138,4 triệu). Tùy vào thời điểm và nhà bán lẻ, người dùng có thể mua được sản phẩm với giá rẻ hơn từ 5-10 triệu đồng so với mức giá niêm yết.

Robot hút bụi Ecovacs Deebot X11 Pro

Từ 25 triệu đồng

Deebot X11 Pro là robot hút bụi cao cấp nhất của Ecovacs tại Việt Nam, nổi bật với khả năng ra lệnh bằng tiếng Việt và công nghệ sạc nhanh giúp dọn dẹp diện tích lớn không gián đoạn.

Điểm mạnh của X11 Pro nằm ở lực hút mạnh mẽ kết hợp công nghệ sạc nhanh PowerBoost. Robot tự động tăng pin mỗi lần về trạm đổ bụi, giúp dọn dẹp liên tục các căn nhà diện tích lớn mà không cần tạm dừng chờ sạc. Công nghệ OZMO Roller với con lăn nylon cao cấp lau sạch các vết bẩn cứng đầu hiệu quả, trong khi hệ thống chống rối tóc ZeroTangle đảm bảo không bị vướng lông thú cưng.

Trạm đa năng tự động rửa lau bằng nước nóng, sấy khô và tự đổ rác không cần túi. Cảm biến ẩn gọn trong thân máy giúp robot có độ dày mỏng, dễ dàng chui vào gầm giường và sofa. Tính năng nổi bật là khả năng ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt với câu kích hoạt "Ok Yiko", thực sự thân thiện với người lớn tuổi, trẻ em hoặc người giúp việc mà không cần dùng app. Tuy nhiên, robot thỉnh thoảng vẫn có thể bị cuốn vào thảm có rìa mỏng hoặc dây sạc nằm góc tủ.

Giá 25 triệu đồng tại Việt Nam, X11 Pro phù hợp cho gia đình có diện tích rộng, nuôi thú cưng, và muốn giảm thiểu thao tác điều khiển. Đây là khoản đầu tư đáng giá cho không gian sống luôn sạch sẽ mà không tốn nhiều công sức.