Sếp FLC nói về việc tiếp quản lại Bamboo Airways

  • Thứ ba, 11/11/2025 16:16 (GMT+7)
Tổng giám đốc FLC cho biết chủ trương tiếp nhận lại Bamboo Airways được tập đoàn đưa ra trên cơ sở cân nhắc thận trọng, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. 

FLC đang làm việc với một số đối tác để hỗ trợ kỹ thuật và vốn đầu tư cho Bamboo Airways. Ảnh: BAV.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra sáng nay (11/11), Tổng giám đốc Tập đoàn FLC Bùi Hải Huyền đã chia sẻ một số thông tin đáng chú ý liên quan đến việc tiếp quản lại Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Cụ thể, theo bà Huyền, chủ trương tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways được Tập đoàn FLC đưa ra trên cơ sở cân nhắc thận trọng, toàn diện và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Quyết định này xuất phát từ đề nghị của ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch Bamboo Airways, và FLC đã đồng ý tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý cũng như điều hành hãng hàng không.

Tuy nhiên, chủ trương này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cốt lõi: không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến tiến trình tái cấu trúc của tập đoàn; triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhân sự hiện có; đồng thời kiểm soát rủi ro chặt chẽ để đảm bảo an toàn và bền vững cho FLC.

"Chúng tôi cũng nhận thức được việc tiếp nhận Bamboo Airways trong bối cảnh tập đoàn đang tái cấu trúc toàn diện là một quyết định không hề dễ dàng", bà Huyền nói thêm.

Tuy nhiên, chủ trương này cũng được FLC xây dựng trên nguyên tắc không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến tiến trình tái cấu trúc của tập đoàn.

Bên cạnh đó, việc tiếp quản, điều hành hãng bay phải được triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhân sự hiện có.

Trước khi đồng ý tiếp nhận, FLC đã đánh giá kỹ lưỡng và xây dựng mô hình quản lý phù hợp cho Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc. Các phương án này đảm bảo tính độc lập tương đối giữa hoạt động của Bamboo Airways và các lĩnh vực đầu tư, bất động sản - du lịch của FLC, nhằm tránh chồng chéo và dàn trải nguồn lực.

Hiện nay, FLC đang làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, thuê mua máy bay và tài chính, nhằm tìm kiếm các giải pháp hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và vốn đầu tư cho Bamboo Airways. Việc huy động nguồn lực sẽ được thực hiện thận trọng, từng bước và phù hợp với khả năng tài chính hiện tại của tập đoàn.

Đồng thời, FLC sẽ có báo cáo chi tiết về định hướng phát triển của Bamboo Airways giai đoạn 2025-2030 lên Thủ tướng và sẽ trình bày cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Hồi tháng 9, Bamboo Airways đã trở về với Tập đoàn FLC sau 2 năm được tiếp quản bởi nhóm nhà đầu tư mới.

Theo báo cáo của HĐQT Bamboo Airways, sau hơn 2 năm tái cấu trúc toàn diện, hãng đã tiết kiệm được 20% chi phí phục vụ mặt đất nhờ thay đổi nhà cung cấp kết hợp với tự phục vụ; duy trì tỷ lệ bay đúng giờ nằm trong top đầu ngành hàng không nội địa; hệ số sử dụng ghế bình quân đạt tới 90%

Ban điều hành Bamboo Airways từng đánh giá lạc quan về khả năng đạt điểm hòa vốn đối với hoạt động khai thác cốt lõi trong năm 2025, tạo tiền đề quan trọng để tiến tới có lãi trong tương lai. Con số này cho thấy những bước tiến đáng kể nếu so với khoản lỗ khổng lồ hơn 17.600 tỷ đồng hồi năm 2022.

Tuy nhiên, phần lớn chi phí vận hành Bamboo Airways cắt giảm được đến từ việc giảm quy mô đội tàu bay, mạng đường bay và nhân sự.

Sau quá trình tái cấu trúc, hiện Bamboo Airways chỉ còn khai thác 7 tàu bay đơn dòng thân hẹp Airbus 320/A321, vận hành 12 đường bay nội địa có nhu cầu khách cao, và tạm dừng khai thác mạng bay quốc tế thường lệ, chỉ duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế.

Ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways, đánh giá hoạt động vận hành của hãng đến nay chưa đạt được kết quả như mục tiêu kỳ vọng khi tiến hành tái cấu trúc.

Bởi vậy, ĐHĐCĐ Bamboo Airways đã thống nhất dừng thực hiện Kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways và Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028.

Trong vai trò tiếp quản lại Bamboo Airways, Tập đoàn FLC sẽ tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển Bamboo Airways giai đoạn 2026-2030.

Hiện trạng Bamboo Airways khi trở về với Tập đoàn FLC

Tập đoàn FLC nhận tiếp quản lại Bamboo Airways sau 2 năm, hãng bay này đứng trước thách thức khôi phục quy mô và tìm hướng đi mới giữa thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt.

