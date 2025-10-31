FLC nói đang nỗ lực đưa hoạt động của tập đoàn ổn định trở lại

FLC cho biết đang hoàn thiện BCTC riêng và hợp nhất các năm 2021-2024, cùng các báo cáo liên quan khác.

FLC cho biết đang nỗ lực hoàn thiện các BCTC chậm công bố, sau đó tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định. Ảnh: Việt Hà.

CTCP Tập đoàn FLC vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giải trình về tình trạng của cổ phiếu FLC trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Theo FLC, ngày 22/10 vừa qua, tập đoàn đã nhận được công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu FLC trên hệ thống UPCoM, cùng quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu này từ ngày 20/10.

FLC cho biết nguyên nhân chính là do doanh nghiệp chưa hoàn tất việc kiểm toán và công bố Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán của các năm 2021, 2022, 2023, 2024 và BCTC bán niên 2025.

Theo nội dung giải trình, thời gian qua, tập đoàn đã tích cực phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn thiện BCTC nhưng hai bên vẫn chưa đạt được sự thống nhất về ý kiến kiểm toán riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Do đó, đến nay FLC vẫn chưa phát hành BCTC kiểm toán của 4 năm liên tiếp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, việc chưa có BCTC kiểm toán cũng khiến FLC chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng hạn theo quy định.

Trước những thách thức đặt ra trong thời gian qua, FLC khẳng định luôn nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn, từng bước đưa hoạt động của tập đoàn trở lại trạng thái ổn định.

Đối với công tác công bố thông tin, doanh nghiệp cho biết đang phối hợp với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn thành BCTC kiểm toán cho các năm 2021-2024 cùng các báo cáo liên quan. Ngay sau khi hoàn tất, tập đoàn sẽ tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy trình pháp luật.

FLC cũng cam kết sẽ báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện tới cơ quan quản lý, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư.

Từ đó, FLC kiến nghị cơ quan chức năng ghi nhận nỗ lực khắc phục, tạo điều kiện hỗ trợ về thời gian để doanh nghiệp hoàn thiện các công việc còn tồn đọng, sớm đưa hoạt động công bố thông tin vào nền nếp, ổn định.

Thời gian qua, FLC có nhiều biến động về nhân sự lãnh đạo thượng tầng. Mới nhất, 2 thành viên HĐQT gồm ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công - người đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị công ty - cùng nộp đơn xin từ nhiệm.

HĐQT Tập đoàn FLC có 5 thành viên, tuy nhiên đến nay đã có 3 người từ nhiệm. Tháng 12 năm ngoái, ông Lê Bá Nguyên - Chủ tịch HĐQT - cũng đã có đơn từ chức với lý do không thu xếp được thời gian tham gia công việc.

Gần đây, FLC cũng triển khai lại một số dự án bất động sản quy mô lớn bị tồn đọng. Cuối tháng 9 vừa qua, công ty tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways từ nhóm nhà đầu tư do ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch HĐQT hãng bay, làm đại diện.

Các động thái mới của FLC diễn ra sau các thông tin cho thấy vụ án xét xử ông Trịnh Văn Quyết - nhà sáng lập, cựu Chủ tịch tập đoàn - có nhiều tiến triển. Tháng trước, cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết đã cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án cho ông Quyết.