FIFA lúng túng vì quyết định trao Giải Hòa bình cho ông Trump

Theo The Guardian, nội bộ FIFA dần xuất hiện làn sóng bối rối và ngượng ngùng xoay quanh quyết định trao Giải Hòa bình cho Tổng thống Donald Trump.

FIFA trao Giải Hòa bình cho ông Trump.

Ông Donald Trump nhận giải tại lễ bốc thăm World Cup 2026 tổ chức ở Washington DC hồi tháng 12/2025. Tại đây, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công khai ca ngợi Tổng thống Mỹ là biểu tượng của "hy vọng, đoàn kết và tương lai", đồng thời khẳng định ông xứng đáng nhận Giải Hòa bình FIFA đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, bối cảnh quốc tế liên tục xuất hiện những diễn biến phức tạp, khiến quyết định trao giải của FIFA bị đặt vào hoàn cảnh nhạy cảm ngoài mong muốn. Những biến động khó lường vô tình đẩy giải thưởng mang tính biểu tượng vào tâm điểm tranh cãi, dù bản thân FIFA không có ý định gắn giải thưởng với bất kỳ vấn đề nào ngoài bóng đá.

Thực tế, ngay từ thời điểm trao giải, nội bộ FIFA tỏ ra không thoải mái khi tổ chức này không công bố bất kỳ chi tiết nào về quy trình lựa chọn. Theo một nguồn tin cấp cao, cảm giác e dè ban đầu giờ đã chuyển thành "sự xấu hổ sâu sắc", với nhiều quan chức thừa nhận cách xử lý vụ việc là thiếu thận trọng.

Một quan chức FIFA cho biết việc tổ chức World Cup tại Mỹ sắp tới sẽ là giai đoạn nhạy cảm và khó khăn, không chỉ trong thời gian giải đấu diễn ra mà còn suốt những tháng chuẩn bị. Nhiều người trong tổ chức được cho là tránh xa các vấn đề liên quan đến ông Trump, để không ảnh hưởng tới uy tín cá nhân.

Bất chấp những phản ứng nội bộ, FIFA vẫn bảo vệ quyết định của mình. Phát ngôn viên FIFA khẳng định Giải Hòa bình thường niên nhằm tôn vinh những hành động vì hòa bình và đoàn kết, đồng thời nhấn mạnh FIFA duy trì quan hệ tốt với Tổng thống Trump.