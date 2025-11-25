Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA bắt tay Saudi Arabia với dự án 1 tỷ USD

  • Thứ ba, 25/11/2025 21:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Quỹ Phát triển Saudi Arabia (SFD) ký thỏa thuận hợp tác với FIFA, cam kết cung cấp 1 tỷ USD để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng bóng đá tại các quốc gia đang phát triển.

Saudi Arabia cung cấp tài chính để các Liên đoàn thành viên của FIFA phát triển cơ sở vật chất.

Nguồn vốn từ SFD sẽ được giải ngân cho những dự án sân vận động, trung tâm huấn luyện và hệ thống cơ sở vật chất khác đạt chuẩn FIFA. Các dự án này phải do Liên đoàn thành viên đề xuất và phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia.

FIFA cho biết ưu tiên hàng đầu thuộc về các Liên đoàn ở những khu vực còn thiếu điều kiện thi đấu hiện đại, đặc biệt là châu Phi, châu Á và Caribbean. Tại đây, nhiều quốc gia vẫn khao khát sân bãi đạt chuẩn để tổ chức giải đấu hoặc mở rộng phong trào.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh thỏa thuận là lời đáp cho nhu cầu cấp bách về cơ sở vật chất của phần lớn thành viên FIFA. Ông khẳng định việc mở rộng hạ tầng là điều kiện tiên quyết để bóng đá phát triển theo hướng toàn cầu hóa.

Theo thỏa thuận, SFD không chỉ cho vay với lãi suất thấp mà còn hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thiết kế, xây dựng và quản lý dự án, nhằm đảm bảo các công trình đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chí bền vững. Các Liên đoàn thành viên có thể nộp hồ sơ xin tài trợ cho sân vận động mới, trung tâm huấn luyện cũng như các hạng mục hạ tầng liên quan.

Với nhiều quốc gia đang phát triển, thiếu sân bãi đạt chuẩn FIFA lâu nay là trở ngại lớn trong việc tổ chức giải đấu, đào tạo cầu thủ trẻ và thúc đẩy phong trào bóng đá cộng đồng. Cú bắt tay của SFD với FIFA được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa tài chính quan trọng, giúp những nền bóng đá còn hạn chế cơ sở vật chất có thể cải thiện nền tảng và từng bước nâng tầm vị thế.

Chỉ FIFA mới cứu nổi bóng đá Malaysia

Bóng đá Malaysia đang mắc kẹt trong vòng xoáy tranh cãi và sai sót, và điều đáng buồn là họ không còn đủ khả năng tự cứu mình.

36:2157 hôm qua

Bóng đá Malaysia nguy cơ nhận thêm án phạt nặng

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với nguy cơ bị FIFA trừng phạt thêm lần nữa khi cơ quan bóng đá cao nhất thế giới quyết định mở rộng điều tra.

11:23 23/11/2025

FIFA lại làm fan Ronaldo phẫn nộ

Poster World Cup 2026 mới của FIFA vẫn chưa làm hài lòng số đông người hâm mộ Cristiano Ronaldo.

16:30 21/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

FIFA FIFA FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Bao cao khoa hoc gay kinh ngac ve Ronaldo hinh anh

Báo cáo khoa học gây kinh ngạc về Ronaldo

4 giờ trước 20:03 25/11/2025

0

Siêu sao Cristiano Ronaldo khiến thế giới bóng đá ngỡ ngàng khi một báo cáo khoa học mới đây cho thấy “tuổi sinh học” của anh chỉ ở mức… 28,7.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý