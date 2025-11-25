FIFA bắt tay Saudi Arabia với dự án 1 tỷ USD

Quỹ Phát triển Saudi Arabia (SFD) ký thỏa thuận hợp tác với FIFA, cam kết cung cấp 1 tỷ USD để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng bóng đá tại các quốc gia đang phát triển.

Saudi Arabia cung cấp tài chính để các Liên đoàn thành viên của FIFA phát triển cơ sở vật chất.

Nguồn vốn từ SFD sẽ được giải ngân cho những dự án sân vận động, trung tâm huấn luyện và hệ thống cơ sở vật chất khác đạt chuẩn FIFA. Các dự án này phải do Liên đoàn thành viên đề xuất và phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia.

FIFA cho biết ưu tiên hàng đầu thuộc về các Liên đoàn ở những khu vực còn thiếu điều kiện thi đấu hiện đại, đặc biệt là châu Phi, châu Á và Caribbean. Tại đây, nhiều quốc gia vẫn khao khát sân bãi đạt chuẩn để tổ chức giải đấu hoặc mở rộng phong trào.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh thỏa thuận là lời đáp cho nhu cầu cấp bách về cơ sở vật chất của phần lớn thành viên FIFA. Ông khẳng định việc mở rộng hạ tầng là điều kiện tiên quyết để bóng đá phát triển theo hướng toàn cầu hóa.

Theo thỏa thuận, SFD không chỉ cho vay với lãi suất thấp mà còn hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thiết kế, xây dựng và quản lý dự án, nhằm đảm bảo các công trình đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chí bền vững. Các Liên đoàn thành viên có thể nộp hồ sơ xin tài trợ cho sân vận động mới, trung tâm huấn luyện cũng như các hạng mục hạ tầng liên quan.

Với nhiều quốc gia đang phát triển, thiếu sân bãi đạt chuẩn FIFA lâu nay là trở ngại lớn trong việc tổ chức giải đấu, đào tạo cầu thủ trẻ và thúc đẩy phong trào bóng đá cộng đồng. Cú bắt tay của SFD với FIFA được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa tài chính quan trọng, giúp những nền bóng đá còn hạn chế cơ sở vật chất có thể cải thiện nền tảng và từng bước nâng tầm vị thế.