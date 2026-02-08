Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Fernandes là tiền vệ công hay nhất châu Âu hiện tại?

  • Chủ nhật, 8/2/2026 08:27 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Bruno Fernandes đang thống trị danh sách kiến tạo cơ hội tại Premier League mùa giải này với phong độ ấn tượng vượt trội.

Bruno Fernandes dẫn đầu Premier League về kiến tạo ở mùa giải này.

Fernandes ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của MU trước Tottenham thuộc vòng 25 Premier League tối 7/2. Song, không chỉ ghi bàn, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn là người châm ngòi cho bàn thắng mở tỷ số của MU từ quả phạt góc.

Với 12 kiến tạo, Bruno dẫn đầu danh sách dọn cỗ thành bàn cho đồng đội mùa này. Ngoài ra, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn nhiều lần tạo cơ hội cho đồng đội nhưng không phải lúc nào các chân sút MU cũng tận dụng được.

Anh hiện tạo ra 74 cơ hội (chances created) tại Premier League mùa này. Con số trên bỏ xa mọi cầu thủ khác ở giải đấu khi không ai đạt quá 44 cơ hội.

Chênh lệch lên đến 30 cơ hội so với vị trí thứ hai, cho thấy sự vượt trội đáng kinh ngạc của Bruno. Cần nhớ rằng cựu sao Sporting mùa này bỏ lỡ 3 trận vì chấn thương. Sau vòng đấu cuối tuần này, rất có khả năng vẫn chưa có cầu thủ nào chạm mốc tạo 50 cơ hội.

Điều đó càng làm nổi bật mức độ ấn tượng trong thống kê của Bruno Fernandes. Không chỉ dừng lại ở Premier League, Bruno còn là cầu thủ đầu tiên đạt mốc 70 cơ hội được tạo ra trong mùa giải này tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Pháp).

The Times nhận định với phong độ hiện tại, Bruno xứng đáng được xem là tiền vệ công hay nhất châu Âu lúc này.

Tường Linh

Bruno Fernandes Manchester United

