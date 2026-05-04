Fernandes chỉ cách kỷ lục cái cột dọc

Đêm 3/5, Bruno Fernandes tiến rất gần tới kỷ lục kiến tạo trong chiến thắng 3-2 của MU trước Liverpool thuộc vòng 35 Premier League.

Pha phối hợp rất hay của Fernandes và Mbeumo.

Tình huống diễn ra ở phút 53 trên sân Old Trafford khi Fernandes có pha khống chế tinh tế, trước khi tung đường chuyền chuẩn xác cho Bryan Mbeumo băng xuống. Tiền đạo này xử lý ngẫu hứng bằng cú đánh gót hiểm hóc đánh bại thủ môn Liverpool, nhưng đáng tiếc bóng dội cột dọc trong gang tấc. Một pha phối hợp đẹp mắt đủ để làm bùng nổ cầu trường, nhưng thiếu đi bàn thắng.

Pha bóng gián tiếp khiến Fernandes lỡ cơ hội chạm tới cột mốc lịch sử. Đến thời điểm hiện tại, tiền vệ người Bồ Đào Nha có 19 đường kiến tạo tại Premier League mùa này, cân bằng thành tích của Mesut Ozil ở mùa 2015/16 và chỉ còn kém kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa đang được giữ bởi Thierry Henry và Kevin De Bruyne đúng một lần dọn cỗ.

Dù vậy, màn trình diễn trước Liverpool vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội của Fernandes. Anh tiếp tục là nguồn cảm hứng khi tạo ra hơn 5 cơ hội ghi bàn. Đây là lần thứ 14 ở mùa giải 2025/26 anh đạt cột mốc này trong một trận Premier League, thành tích chỉ kém duy nhất Mesut Ozil (15 lần trong mùa 2015/16).

Không chỉ dừng lại ở đó, Fernandes còn dẫn đầu toàn giải về số cơ hội tạo ra (133), chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) và các đường chọc khe. Những con số thống kê ấn tượng phản ánh rõ vai trò nhạc trưởng không thể thay thế của anh trong đội hình "Quỷ đỏ".

Với phong độ thăng hoa, Fernandes hoàn toàn có cơ hội phá kỷ lục kiến tạo trong 3 trận còn lại của mùa giải.

Highlights MU 3-2 Liverpool

