Fed 'mù mịt' về tình hình lạm phát

Fed đã hạ lãi suất lần thứ hai trong năm nay. Tuy nhiên, một đợt cắt giảm lãi suất nữa trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 12 "không phải là điều chắc chắn".

Trong bài phát biểu sau cuộc họp chính sách, Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận tình hình lạm phát vẫn chưa rõ ràng. Ảnh: Reuters.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bỏ phiếu thông qua việc giảm thêm 0,25%, đưa lãi suất cho vay xuống phạm vi 3,75-4%, mức thấp nhất trong 3 năm qua.

Quyết định này ghi nhận 2 ý kiến bất đồng: Một đến từ Thống đốc Fed Stephen Miran, người ủng hộ mức cắt giảm mạnh hơn 0,5% và một phiếu chống từ Chủ tịch Fed khu vực Kansas City Jeffrey Schmid, người muốn giữ nguyên lãi suất, theo CNN.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019 có 2 ý kiến bất đồng, phản ánh cuộc tranh luận gay gắt trong nội bộ Fed về tác động của các chính sách thương mại, nhập cư và chi tiêu lớn của Tổng thống Donald Trump đối với nền kinh tế Mỹ.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi đây cũng là lần đầu tiên các quan chức Fed phải quyết định chính sách tiền tệ trong bối cảnh thiếu toàn bộ dữ liệu việc làm của chính phủ trong suốt một tháng - điều chưa từng xảy ra trong kỷ nguyên hiện đại.

Câu hỏi dai dẳng: Lạm phát do thuế quan?

Trong họp báo sau cuộc họp chính sách, Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận tình hình lạm phát vẫn chưa "thật sự rõ ràng".

Theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất, lạm phát vẫn chưa tăng mạnh do các mức thuế quan mới được áp dụng, phần lớn nhờ doanh nghiệp chịu các chi phí thay vì đẩy sang người tiêu dùng.

"Lạm phát, nếu bỏ qua ảnh hưởng của thuế quan, không còn cách quá xa so với mục tiêu 2% của chúng tôi", ông Powell nói trong cuộc họp báo.

Ông cho biết Fed ước tính thuế quan đóng góp khoảng 0,5-0,6% trong chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE lõi) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Điều này có nghĩa nếu loại bỏ yếu tố thuế quan, chỉ số PCE lõi hiện vào khoảng 2,3-2,4%, theo CNBC.

Vào tuần trước, chỉ số CPI tháng 9 đã được công bố, nhằm phục vụ cho việc tính toán mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt cho an sinh xã hội, thấp hơn dự báo của giới phân tích. Tuy nhiên, điều này vẫn cho thấy áp lực giá cả dai dẳng có thể trở nên tồi tệ hơn do tác động từ các mức thuế của ông Trump.

Đáng chú ý, ông Powell nhấn mạnh "kỳ vọng hợp lý" rằng lạm phát do thuế quan sẽ chỉ là tạm thời, điều này đã góp phần mở đường cho quyết định cắt giảm lãi suất trong tháng 9.

"Việc cần lưu ý là lạm phát do thuế quan gây ra có thể tiếp tục tăng thêm, nhưng về cơ bản yếu tố đó chỉ là sự tác động một lần", ông Powell nói.

Dù vậy, sự điều chỉnh sẽ trở nên không chắc chắn nếu chỉ số CPI tháng 10, dự kiến công bố ngày 13/11, bị hoãn do chính phủ vẫn đóng cửa. Các quan chức Fed thường dựa vào chỉ số PCE nhưng số liệu này cũng chưa được công bố với lý do tương tự.

Powell cho biết Fed vẫn có thể nắm bắt tình hình kinh tế thông qua các nguồn dữ liệu ngoài chính phủ, nhưng mức độ bất định cao có thể ảnh hưởng đến quyết định trong cuộc họp tháng 12.

"Chúng tôi vẫn sẽ có một số dữ liệu về lạm phát, một số về hoạt động kinh tế, dựa vào Báo cáo Beige Book. Các quan chức Fed sẽ không thể có cái nhìn chi tiết như thông thường, nhưng nếu có thay đổi lớn trong nền kinh tế, chúng tôi vẫn nhận biết được", ông nói thêm.

Đáng chú ý, ông Powell không chia sẻ quá nhiều về khả năng cắt giảm thêm lãi suất vào tháng 12. Nếu tình hình bất ổn, đây có thể là lý do để Fed "hành động một cách thận trọng hơn", đồng thời cơ quan này cũng phải chờ xem "mọi thứ diễn biến như thế nào".

Trong một quyết định khác, các nhà hoạch định chính sách thông báo sẽ kết thúc quá trình kéo dài 3 năm nhằm thu nhỏ bảng cân đối kế toán của Fed vào ngày 1/12.

Bảng cân đối của Fed từng đạt khoảng 9.000 tỷ USD vào giữa năm 2022 và hiện ở mức 6.600 tỷ USD , sau quá trình rút bớt các gói kích thích được triển khai trong thời kỳ Đại Suy thoái và đại dịch Covid-19.

Đây là công cụ hoạt động "phía sau hậu trường", trong khi lãi suất chủ chốt của Fed vẫn là công cụ chính giúp cơ quan đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Các quan chức Fed đánh giá quy mô hiện tại của bảng cân đối đã "đi đủ xa".

Thiếu dữ liệu không làm thay đổi bức tranh kinh tế

Cũng tại buổi họp báo, ông Powell nhấn mạnh rằng Fed không thể nắm bắt đầy đủ tình hình nền kinh tế nếu thiếu dữ liệu từ chính phủ. Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu công không làm thay đổi bức tranh kinh tế chung.

Tuyên bố chính sách mới nhất của Fed cho biết các chỉ báo gần đây vẫn phù hợp với dữ liệu trước khi chính phủ đóng cửa, vốn cho thấy tốc độ tuyển dụng yếu và tỷ lệ thất nghiệp có dấu hiệu nhích lên.

"Trong 4 tuần qua không có diễn biến gì đặc biệt, mọi thứ khá ổn định. Không có dấu hiệu nào cho thấy thị trường lao động, hay bất kỳ thành phần nào của nền kinh tế đang trở nên suy yếu đáng kể", ông trả lời các phóng viên.

Dữ liệu từ nhà cung cấp phần mềm tính lương ADP công bố tuần này cho thấy hoạt động tuyển dụng có cải thiện trong tháng 9, song vẫn ở mức yếu. Dù nhiều tập đoàn đồng loạt thông báo sa thải nhân viên trong thời gian gần đây, tín hiệu này vẫn chưa thể làm tăng tỷ lệ thất nghiệp.

Chủ tịch Fed cũng nhấn mạnh dữ liệu từ khu vực tư nhân không thể thay thế số liệu của chính phủ, vốn được coi là "tiêu chuẩn vàng" trong việc đo lường nền kinh tế lớn nhất thế giới. Việc thiếu vắng những dữ liệu trên trong thời gian dài có thể khiến Fed phải thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất.

Mặt khác, ông Powell tiết lộ dữ liệu có được trước khi chính phủ đóng cửa cho thấy tăng trưởng kinh tế đang vững vàng hơn dự kiến, chủ yếu nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh.

"Các dữ liệu có sẵn trước đợt đóng cửa cho thấy hoạt động kinh tế có thể đang đi theo quỹ đạo vững vàng hơn so với kỳ vọng, chủ yếu phản ánh sức chi tiêu tiêu dùng mạnh hơn", ông nói.

Sau bài phát biểu từ ông Powell, theo công cụ FedWatch của CME, các hợp đồng tương lai lãi suất liên bang cho thấy khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm đáng kể.

Xác suất lãi suất duy trì trong phạm vi 3,75-4% vào tháng 12 tăng lên gần 29% vào chiều 29/10 (giờ địa phương), so với mức 9% một ngày trước đó. Trong khi đó, khả năng cắt giảm lãi suất xuống 3,5-3,75% giảm còn dưới 69%, so với tỷ lệ hơn 90% được ghi nhận một ngày trước đó.