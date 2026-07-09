FBI 'sờ gáy' Liên đoàn bóng đá Argentina

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa mở một cuộc điều tra quy mô lớn nhằm vào các hoạt động tài chính của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) trên lãnh thổ Mỹ.

Các phóng viên tụ tập tại trụ sở của AFA ở Buenos Aires, Argentina, ngày 9/12/2025. Ảnh: Reuters.

Tâm điểm của cuộc điều tra nhắm vào một công ty có trụ sở tại tiểu bang Florida mang tên TourProdEnter LLC. Công ty này đóng vai trò như một mắt xích trung tâm, chịu trách nhiệm quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế và dòng tiền ở hải ngoại của AFA.

Theo các công tố viên liên bang tại khu vực Nam Florida, hệ thống tài chính Mỹ - thông qua các "ông lớn" ngân hàng như Citibank, Bank of America, JPMorgan hay PNC - đã ghi nhận hơn 300 triệu USD chảy qua tài khoản có liên quan đến các đối tác thương mại của .

Những cáo buộc ban đầu được giới chức Mỹ đưa ra là nghiêm trọng: rửa tiền, gian lận viễn thông và trốn thuế. Tài liệu điều tra sơ bộ rò rỉ cho thấy công ty tại Florida đã trực tiếp xử lý khoảng 260 triệu USD doanh thu liên quan đến AFA.

Bê bối của AFA đang phủ bóng lên hành trình World Cup 2026 của đội tuyển nhà. Ảnh: Reuters

Dù một phần trong số đó có thể được giải trình là chi phí hoạt động hợp pháp, nhưng sự chú ý của cơ quan chức năng lại đổ dồn vào một khoản tiền bất thường lên tới 57 triệu USD . Số tiền khổng lồ này được cho là đã chuyển thẳng đến các pháp nhân và tổ chức mờ ám, không hề cung cấp bất kỳ dịch vụ hay mục đích thương mại rõ ràng nào.

Đáng kinh ngạc hơn, một số tổ chức nhận tiền lại được điều hành bởi những cá nhân đang... hưởng trợ cấp xã hội tại quê nhà .

Nhằm làm sáng tỏ mạng lưới dòng tiền phức tạp này, Bộ Tư pháp Mỹ mới đây đã triệu tập Guillermo Tofoni - một doanh nhân khét tiếng đóng vai trò "cò mồi" trung gian cho các trận đấu quốc tế của đội tuyển - để tiến hành thẩm vấn về cách thức AFA quản lý hợp đồng.

Bê bối này xuất hiện vào một thời điểm không thể nhạy cảm hơn đối với Chủ tịch AFA, ông . Không chỉ đối mặt với sự nhòm ngó từ chính quyền Mỹ, Tapia còn đang vướng vào một cuộc đối đầu gay gắt với lãnh đạo cấp cao hơn.

Trước đó, ông Tapia đã bị tố cáo tội danh trốn thuế. Dù cuộc điều tra của FBI hoạt động độc lập với chính quyền Buenos Aires, nhưng nó vô hình trung tạo thành một gọng kìm bóp nghẹt vị Chủ tịch AFA.