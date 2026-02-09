FBI: Campuchia không còn là 'điểm trú ẩn' của lừa đảo mạng

Các quan chức FBI khẳng định chiến dịch truy quét lừa đảo trực tuyến của Campuchia đã tạo chuyển biến thực chất, góp phần phá vỡ các mạng lưới tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.

Các quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa bày tỏ sự đánh giá tích cực đối với chiến dịch mạnh tay của Campuchia nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo trực tuyến, coi đây là những “kết quả hữu hình” cho thấy nỗ lực làm sạch tội phạm mạng có tổ chức của quốc gia Đông Nam Á này đang đi đúng hướng.

Phát biểu tại cuộc gặp ngày 5/2, ông Scott Schelble, Phó trợ lý giám đốc phụ trách các hoạt động quốc tế của FBI, đã có buổi làm việc với ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cao cấp, Trưởng Ban Thư ký Ủy ban chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia (CCOS).

Cuộc trao đổi tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động của CCOS - cơ chế quốc gia chuyên trách chống lừa đảo trực tuyến do Thủ tướng Hun Manet trực tiếp làm Chủ tịch, Khmer Times đưa tin.

Phó Trợ lý Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI), Scott Schelble (phải) gặp gỡ ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cấp cao kiêm Trưởng Ban Thư ký Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến Campuchia, tại Phnom Penh ngày 4/2. Ảnh: CCOS.

Theo ông Schelble, các biện pháp thực thi pháp luật gần đây cho thấy Campuchia “không còn là môi trường dễ dãi” cho các băng nhóm lừa đảo công nghệ cao, vốn hoạt động xuyên biên giới và lợi dụng các nền tảng số để nhắm vào nạn nhân trên toàn cầu.

Ông nhấn mạnh, mức độ tinh vi và phạm vi ngày càng mở rộng của các đường dây lừa đảo trực tuyến đòi hỏi sự hợp tác quốc tế chặt chẽ, bền bỉ và thực chất hơn bao giờ hết.

“Lừa đảo sử dụng công nghệ là một cuộc khủng hoảng toàn cầu, ảnh hưởng tới nhiều quốc gia, không phải thách thức riêng của Campuchia”, đại diện FBI khẳng định, đồng thời tái khẳng định cam kết của cơ quan này trong việc tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng Campuchia thông qua khuôn khổ CCOS, đặc biệt trong chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ kỹ thuật.

Trong những năm gần đây, Campuchia từng chịu nhiều sức ép và chỉ trích quốc tế liên quan tới sự tồn tại của các “trung tâm lừa đảo” gắn với nạn buôn người, lao động cưỡng bức và gian lận tài chính quy mô lớn.

Trước thực trạng đó, chính phủ Campuchia đã triển khai chiến dịch trấn áp mở rộng, bao gồm đột kích, bắt giữ, tháo dỡ các cơ sở lừa đảo, đồng thời siết chặt phối hợp giữa các lực lượng an ninh và thực thi pháp luật.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Chhay Sinarith khẳng định chính phủ Campuchia vẫn kiên định với sứ mệnh “làm sạch” tội phạm lừa đảo trực tuyến, dù đây là loại hình tội phạm mang tính khu vực và xuyên quốc gia.

Ông cho biết chiến lược hiện nay không chỉ nhắm tới các đối tượng cấp thấp, mà tập trung triệt phá tận gốc, nhắm vào các ông trùm, kẻ cầm đầu và các nguồn tài chính đứng sau các mạng lưới lừa đảo.

Một trụ cột quan trọng trong chiến lược này là truy vết, phong tỏa và chặn dòng tiền phi pháp nuôi sống các tổ chức lừa đảo trực tuyến, song song với việc áp dụng những chế tài pháp lý “nghiêm khắc nhất có thể” nhằm răn đe và ngăn chặn tái phạm.

Ông Sinarith cũng nhấn mạnh Campuchia nhìn nhận tội phạm mạng là thách thức chung của cộng đồng quốc tế, trong đó hợp tác với các đối tác như FBI giữ vai trò then chốt để xây dựng năng lực ứng phó lâu dài trước các mối đe dọa số ngày càng tinh vi.

Kết thúc cuộc gặp, hai bên thống nhất mở rộng hợp tác kỹ thuật trong thời gian tới. Các kế hoạch bao gồm đào tạo chuyên sâu, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp tác chiến nhằm nâng cao năng lực điều tra, truy tố các vụ án tội phạm mạng phức tạp cho lực lượng thực thi pháp luật Campuchia.