Campuchia quyết tâm xóa sổ các ổ lừa đảo trước Tết Khmer

Campuchia đã cam kết sẽ xóa sổ toàn bộ mạng lưới tội phạm mạng trong nước trước Tết Khmer - kỳ nghỉ lễ lớn nhất của quốc gia, diễn ra vào tháng 4.

Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha chủ trì cuộc họp hàng tuần nhằm theo dõi tiến độ chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Bộ Nội vụ Campuchia.

Chính phủ Campuchia đang áp dụng cách tiếp cận “không khoan nhượng” nhằm xóa bỏ các tổ chức tội phạm trước tháng 4.

Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp thường kỳ ngày 3/2 do Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha chủ trì, nhằm theo dõi tiến độ chiến dịch trấn áp lừa đảo công nghệ trên phạm vi toàn quốc.

Thông tin được bà Chou Bun Eng, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Phòng, chống mua bán người (NCCT), chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Khmer Times.

“Chiến dịch trấn áp quy mô lớn trên toàn quốc đang được triển khai và sẽ còn mở rộng hơn nữa. Chính phủ sẽ xóa bỏ mọi hình thức lừa đảo trực tuyến trước kỳ nghỉ Tết Khmer”, bà Bun Eng nói.

Bà Bun Eng cho biết các biện pháp thực thi nghiêm ngặt sẽ được triển khai trên khắp cả nước để đạt được mục tiêu đề ra.

“Tất cả cơ quan chức năng, đơn vị liên quan cũng như chính quyền các tỉnh sẽ nỗ lực hơn bao giờ hết, cùng chung sứ mệnh là đảm bảo không còn bất kỳ băng nhóm tội phạm nào tồn tại trong lãnh thổ Campuchia”, bà nói.

Bà cho biết thêm hiện nay mỗi chính quyền cấp tỉnh đều phải chịu trách nhiệm báo cáo về các loại tội phạm hiện đại - hành vi đã gây tổn hại đến hình ảnh và uy tín của quốc gia trong những năm gần đây.

Theo bà Bun Eng, các cơ quan chức năng Campuchia đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đặc biệt trong công tác truy vết và điều tra, qua đó nâng cao hiệu quả và độ chính xác của biện pháp thực thi pháp luật.

“Trước đây, khi điều tra từng vụ việc riêng lẻ theo từng báo cáo, chúng tôi thường gặp tình trạng các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, di chuyển từ tụ điểm này sang tụ điểm khác”, bà nói. “Giờ đây, chúng tôi đang đối đầu với một mạng lưới quy mô lớn, nhưng chúng tôi đã có đủ kinh nghiệm, nhân lực và nguồn lực để triển khai một chiến dịch trấn áp trên phạm vi toàn quốc”.

Song song với việc tăng cường nỗ lực trong nước nhằm xóa sổ các đường dây lừa đảo trực tuyến, công cuộc hợp tác với các quốc gia và tổ chức đối tác nước ngoài cũng được cho cải thiện đáng kể.

Thay mặt chính phủ, bà Bun Eng kêu gọi người dân Campuchia chung tay cùng chính quyền địa phương, thông qua việc báo cáo các hoạt động và dấu hiệu đáng ngờ trong khu dân cư.

“Mọi thông tin báo cáo đều sẽ được điều tra kỹ lưỡng, và nếu phát hiện có liên quan đến hoạt động lừa đảo, các biện pháp xử lý sẽ được triển khai”, bà nói. “Chỉ khi cùng nhau hợp tác, chúng ta mới có thể đảm bảo thành công cho đất nước cũng như cho cả khu vực”.

Các hình thức lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây, bao gồm lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm, tuyển dụng việc làm giả, lừa đảo qua email và tin nhắn (phishing), cũng như chiêu trò liên quan đến tiền điện tử.

Nhiều đường dây lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các sàn giao dịch trực tuyến để nhắm tới cả nạn nhân trong nước lẫn nước ngoài.

Thủ tướng Hun Manet hiện trực tiếp chủ trì Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến (CCOS) - lực lượng đặc nhiệm cấp cao được thành lập vào tháng 2/2025. Ủy ban này có nhiệm vụ triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và trấn áp hành vi gian lận trên không gian mạng.

Trong nửa cuối năm 2025, lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành các chiến dịch tại 118 địa điểm nghi ngờ có hoạt động tội phạm trên toàn quốc, bắt giữ 4.983 nghi phạm thuộc 23 quốc tịch.

Vụ việc gần đây và đáng chú ý nhất xảy ra vào ngày cuối cùng của tháng 1, tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, với 2.044 người bị bắt giữ.