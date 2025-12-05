FBI bắt giữ nghi phạm đặt bom ở Washington

FBI thông báo đã bắt giữ nghi phạm đặt bom ống gần trụ sở hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Washington vào đêm trước vụ bạo loạn Điện Capitol 6/1/2021.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 4/12 (giờ địa phương) bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ đặt bom ống xảy ra gần trụ sở đảng Cộng hòa (RNC) và đảng Dân chủ (DNC) tại Washington vào ngày 5/1/2021, theo NBC.

Vụ bắt giữ ánh dấu một bước đột phá quan trọng trong một vụ án đã gây khó khăn cho các nhà điều tra trong gần 5 năm qua.

Các quả bom ống được đặt ngay trước vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021. Theo điều tra liên bang, nghi phạm đã đặt một quả gần trụ sở DNC và một quả khác gần trụ sở RNC, được xem là nỗ lực gây bất ổn nghiêm trọng trước sự kiện lịch sử ở Washington.

Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo chính thức trong ngày 4/12 (giờ địa phương) để công bố các thông tin chi tiết về danh tính và cáo buộc đối với nghi phạm. FBI cho biết, trong suốt quá trình điều tra, họ đã tiến hành hơn 1.000 cuộc phỏng vấn và xem xét hàng chục nghìn tập tin video, cho thấy quy mô và tính phức tạp của vụ án.

FBI cho biết các quả bom ống được phát hiện ngày 6/1/2021, khoảng 15 giờ sau khi bị đặt, là thiết bị có khả năng kích nổ và gây nguy hiểm. Nếu phát nổ, chúng có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho những người ở gần.

Hình ảnh từ đoạn video do FBI công bố về nghi phạm đặt bom ống ở Washington trước vụ bạo loạn Điện Capitol 6/1/2021. Ảnh: FBI.

Trước vụ bắt giữ, FBI đã nhiều lần kêu gọi công chúng cung cấp thông tin liên quan đến vụ án. Cơ quan này đã công bố các đoạn video bổ sung và mô tả nghi phạm được ước tính cao khoảng khoảng 1m70, mang giày Nike Air Max Speed Turf với logo màu vàng. Để thúc đẩy việc tìm kiếm, vào năm 2023, FBI đã nâng mức tiền thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ từ 100.000 USD lên mức kỷ lục là 500.000 USD .

Vụ án kéo dài đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà lập pháp. Sự bí ẩn về danh tính của cá nhân đánh bom ống cũng đã tạo điều kiện cho một số thuyết âm mưu phát triển, bao gồm ý kiến cho rằng chính phủ đã dàn dựng vụ việc để gài bẫy những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, FBI đã liên tục bác bỏ các thuyết âm mưu, gần đây nhất là bác bỏ suy đoán cho rằng bom được đặt bởi một cựu sĩ quan cảnh sát Điện Capitol.

Một chi tiết quan trọng khác là mặc dù Tổng thống Trump khi trở lại nhiệm sở vào đầu năm đã ân xá cho những người tham gia bạo loạn ngày 6/1, bao gồm cả những người tấn công các sĩ quan thực thi pháp luật, ngôn ngữ của các lệnh ân xá này không mở rộng áp dụng cho cá nhân đã đặt bom ống gần RNC và DNC. Điều này ngụ ý rằng nghi phạm bị bắt giữ sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng mà không có khả năng được ân xá.