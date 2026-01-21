Không Lực Một chở ông Trump tới Davos đột ngột quay đầu

Chuyên cơ Không lực Một đang trên đường chở Tổng thống Trump tới Davos (Thụy Sĩ) bất ngờ phải quay đầu vì sự cố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo chí bên cạnh Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum trước khi lên chuyên cơ rời West Palm Beach, bang Florida, Mỹ, ngày 19/1. Ảnh: Reuters.

CNN đưa tin, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ phải quay lại Căn cứ Liên hợp Andrews nằm gần Washington DC, do máy bay gặp sự cố kỹ thuật.

Vào lúc 23h07 ngày 20/1, chuyên cơ Không lực Một đã hạ cánh an toàn xuống Căn cứ Liên hợp Andrews.

Dù gặp trục trặc ngay khi khởi hành, nhưng ông Trump vẫn dự kiến giữ nguyên kế hoạch chuyến đi tới Davos (Thụy Sĩ) để dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Theo nguồn thạo tin chia sẻ với CNN, ông Trump có thể sẽ chuyển sang sử dụng máy bay dự phòng để lên đường.

Nhiều khả năng ông Trump và những người tháp tùng sẽ tách thành hai nhóm, di chuyển bằng hai máy bay cỡ nhỏ khác nhau để tiếp tục hành trình tới Davos. Dự kiến các chuyến bay này sẽ khởi hành từ Căn cứ Liên hợp Andrews vào khoảng 23h45 ngày 20/1 (giờ địa phương).

Trước đó, lời cuối cùng được ông Trump nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ngay trước khi lên đường tới Davos là: “Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Tổng thống Mỹ cho biết ông chưa rõ sẽ điều gì đang chờ đợi ông trong chuyến công du tới Davos (Thụy Sĩ), nơi ông dự kiến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới và gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo trên toàn cầu.

Trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump nói với các phóng viên rằng chuyến đi nhiều khả năng sẽ mang lại kết quả tích cực. “Tôi sẽ tới Davos. Tôi tin chuyến đi này sẽ rất thành công. Đây sẽ là một chuyến đi chứa đựng nhiều thú vị, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, ông Trump nói.

Ông Trump tham dự hội nghị thường niên quy tụ các nhà lãnh đạo kinh tế và chính trị thế giới lần đầu tiên sau 6 năm, trong bối cảnh trước đó vài ngày ông liên tục đưa ra những lời đe dọa nhằm vào các đồng minh của Mỹ liên quan đến vấn đề Greenland.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu tại Davos và tiến hành một số cuộc gặp song phương bên lề hội nghị, trong đó có các cuộc thảo luận liên quan đến Greenland.