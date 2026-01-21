Ông Trump úp mở chiến thuật mới quyết giành Greenland

Tổng thống Mỹ phát tín hiệu rằng ông có thể sử dụng những chiến thuật mới, ngoài công cụ thuế quan, để đạt mục tiêu thâu tóm Greenland.

Tổng thống Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/1. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc tiếp xúc báo giới tại Nhà Trắng ngày 20/1, khi được hỏi sẵn sàng đi xa đến mức nào để giành quyền kiểm soát Greenland, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đáp ngắn gọn: “Rồi các bạn sẽ biết”.

Phát ngôn được ông Trump đưa ra trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét tính hợp pháp của các động thái áp thuế thương mại toàn cầu do ông Trump đưa ra thời gian qua.

Trước câu hỏi liệu một phán quyết bất lợi từ Tòa án Tối cao đối với chính sách thuế quan có làm chệch hướng chiến lược của ông không, Tổng thống Mỹ cho rằng mọi động thái từ tòa sẽ không ngăn cản được ông.

“Chúng tôi sẽ phải dùng đến thứ gì đó khác”, ông nói, đồng thời cho biết sẽ xem xét khái niệm về “giấy phép nhập khẩu, cùng những công cụ khác”.

Dù vậy, ông Trump nhấn mạnh thuế quan vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu: “Biện pháp chúng tôi đang triển khai hiện nay là tốt nhất, mạnh mẽ nhất, nhanh nhất, dễ dàng nhất và ít phức tạp nhất”.

Thời gian qua, Tổng thống Mỹ đã gia tăng đáng kể sức ép đối với các đồng minh châu Âu liên quan đến vấn đề Greenland, trong đó có động thái đe dọa áp đặt các mức thuế mới trên diện rộng, chừng nào Mỹ còn chưa đạt được thỏa thuận kiểm soát Greenland.

Ông Trump còn cho rằng người dân Greenland sẽ ủng hộ việc Mỹ tiếp quản hòn đảo, bất chấp việc nhiều người Greenland đang công khai phản đối ý tưởng trên. “Tôi chưa nói chuyện với người dân Greenland. Nhưng khi tôi nói chuyện với họ, tôi chắc chắn họ sẽ rất phấn khích”, Tổng thống Mỹ nói.

Nhận định của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người dân Greenland đã xuống đường biểu tình phản đối các tuyên bố của ông về việc tiếp quản hòn đảo.

Ông Trump thậm chí cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng sẽ “rất hài lòng” với những thỏa thuận mà ông theo đuổi liên quan đến Greenland.

Trước câu hỏi về nguy cơ ông đang làm rạn nứt NATO, Tổng thống Mỹ đáp: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tìm ra một giải pháp để NATO rất hài lòng và chúng tôi cũng được hài lòng. Chúng tôi cần Greenland vì an ninh quốc gia và vì an ninh thế giới. Chưa có ai làm được nhiều cho NATO như tôi, theo mọi nghĩa, như tôi từng nói trước đây”.

Tổng thống Mỹ còn úp mở “có điều gì đó sắp xảy ra, điều đó sẽ tốt cho tất cả mọi người”.

Ông Trump gặp gỡ báo giới tại Nhà Trắng trước khi tới Davos (Thụy Sĩ) dự Diễn đàn Kinh tế thế giới. Ảnh: Reuters.

Ngày 19/1, ông Trump đã gửi thư cho Thủ tướng Na Uy, trong đó có ý liên hệ việc ông không được trao giải Nobel Hòa bình với những nỗ lực giành quyền kiểm soát Greenland.

Thư có đoạn viết: “Xét việc đất nước của ông đã quyết định không trao cho tôi Giải Nobel Hòa bình vì đã có công chấm dứt 8 cuộc chiến, tôi không còn cảm thấy mình có nghĩa vụ chỉ nghĩ về hòa bình. Dù việc nghĩ đến hòa bình vẫn sẽ là chủ đạo, nhưng giờ đây tôi cũng có thể nghĩ đến những điều tốt đẹp và phù hợp với Mỹ”.

Trong lúc trả lời phỏng vấn ngày 20/1, ông Trump tiếp tục đề cập lại chủ đề này, nhấn mạnh rằng việc ông có giành được Giải Nobel Hòa bình hay không cũng không mang lại lợi ích trực tiếp cho đời sống của người dân Mỹ.

“Việc tôi được nhận giải hay không sẽ không cải thiện cuộc sống của bất kỳ ai cả, thứ cải thiện cuộc sống của con người là những con người đang sống. Tôi có lẽ đã cứu sống hàng chục triệu người khỏi các cuộc chiến tranh, nếu cộng dồn tất cả các con số lại”, ông Trump nói.

Ông Trump, người từng nhiều lần tuyên bố “không thể nghĩ ra ai trong lịch sử xứng đáng với Giải Nobel Hòa bình hơn tôi”, một lần nữa đổ lỗi cho Na Uy về việc ông chưa từng được trao giải. “Đừng để ai nói với bạn rằng giới chức Na Uy không nắm quyền quyết định đối với việc trao giải”, ông Trump nói tại họp báo.

Về nguyên tắc, Giải Nobel Hòa bình do một ủy ban độc lập tiến hành xét giải và trao tặng, không liên quan tới chính phủ Na Uy. Thủ tướng Na Uy những ngày qua cũng đã nhấn mạnh điều này sau những chỉ trích từ ông Trump.