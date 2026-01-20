Nga lần đầu lên tiếng về nguy cơ NATO tan rã

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu xung quanh Greenland phơi bày “xu hướng khủng hoảng” trong xã hội phương Tây, đồng thời đặt câu hỏi về tương lai NATO.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo thường niên ở Moscow, Nga, ngày 20/1. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga diễn ra tại Moscow ngày 20/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định các bất đồng giữa Mỹ và châu Âu xoay quanh vấn đề Greenland đang đe dọa sự tồn tại của NATO.

“Trước đây, thật khó có thể hình dung rằng các cuộc thảo luận về Greenland lại dẫn đến câu hỏi về việc duy trì sự thống nhất trong NATO”, ông Lavrov nói với báo giới tại thủ đô Nga.

Theo Ngoại trưởng Nga, những rạn nứt này phản ánh các “xu hướng khủng hoảng” đang hình thành trong xã hội phương Tây.

“Những xu hướng khủng hoảng đang gia tăng trong xã hội phương Tây. Greenland là ví dụ rõ ràng và đang được nhắc đến rộng rãi. Xoay quanh Greenland đang là những cuộc thảo luận mà trước đây khó có thể hình dung, trong đó có cả tương lai của NATO”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo TASS, Ngoại trưởng Lavrov nhận định NATO và Liên minh châu Âu (EU) đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, trong khi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) “đang gần như hấp hối”.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, thời gian qua, NATO, EU và OSCE đã bị sử dụng như công cụ để thâm nhập vào những khu vực vốn được coi là không gian ảnh hưởng truyền thống của Nga.

“Tôi không biết NATO sẽ ra sao sau vụ việc Greenland, nhưng tư duy này đã ăn sâu vào suy nghĩ của phần lớn giới tinh hoa chính trị của châu Âu hiện nay”, ông Lavrov cho hay. Ông cho rằng tại Trung Á, các nước phương Tây đang kêu gọi nhiều quốc gia trong khu vực “không cần hợp tác với Nga”, đồng thời hứa hẹn hỗ trợ phát triển nếu họ “đi theo phương Tây”.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc châu Âu đang tìm cách ngăn cản các quốc gia tăng cường hợp tác với Nga, đồng thời tìm cách “áp đặt trật tự riêng” tại một số khu vực.

“Tôi kêu gọi những ai có tầm nhìn xa hãy đi cùng chúng tôi để thúc đẩy sự đa dạng và đa cực trong thế giới thế kỷ 21”, ông Lavrov nói.

Ông Lavrov khẳng định trật tự đa cực đã trở thành xu thế tất yếu trên trường quốc tế. Ông cũng tin rằng trong tương lai, các bên sẽ buộc phải đối thoại để đạt được thỏa thuận về cách thức các trung tâm quyền lực mới tương tác với nhau.

Ông Lavrov nhấn mạnh: “Đa cực là một xu thế khách quan và sẽ tiếp tục tồn tại. Nó không thể bị đặt dưới một “chiếc ô” đơn cực hay lưỡng cực nào, bởi hiện nay đã có nhiều trung tâm tăng trưởng kinh tế mới xuất hiện. Vì vậy, đến một thời điểm nhất định, chúng ta sẽ phải đối thoại và đi đến thỏa thuận về cách các bên tương tác với nhau trong cấu trúc hội nhập”.

Nói về các trung tâm tăng trưởng mới trên thế giới, Ngoại trưởng Nga nêu ví dụ như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Ông cũng đặc biệt đề cập tới châu Phi, nơi theo ông đang chứng kiến một “cuộc bừng tỉnh” về chiến lược phát triển kinh tế.

Cũng trong ngày 20/1, Điện Kremlin xác nhận đặc phái viên của ông Putin, ông Kirill Dmitriev, sẽ thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine với phái đoàn Mỹ bên lề kỳ họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ).

Theo Điện Kremlin, đặc phái viên của Tổng thống Nga sẽ có các cuộc trao đổi với đại diện phái đoàn Mỹ, trong đó vấn đề Ukraine là một nội dung quan trọng được đề cập. Ngoài ra, các trao đổi sẽ chủ yếu tập trung vào hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư.