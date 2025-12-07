Fan Việt chi trăm triệu đồng đón T1

Sau thông tin T1 đến Việt Nam, nhiều người hâm mộ đứng ra kêu gọi đóng góp để đón thần tượng. Số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng ở mỗi hội nhóm.

Ngày 4/12, một ngân hàng lớn tại Việt Nam cho biết đơn vị này sẽ hợp tác để mang 5 thành viên của T1, nhà vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại, đến Việt Nam trong tháng 12. Cụ thể, chương trình là một phần của sự kiện eSports, diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), TP Hà Nội vào ngày 20-21/12. Bài đăng thông báo nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Sau công bố chính thức của đơn vị tổ chức, hàng loạt dự án chào đón thần tượng được các hội nhóm người hâm mộ đội Liên Minh Huyền Thoại được tung ra, kêu gọi đóng góp.

Ví dụ, một fanpage tuyển thủ Doran, đường trên của T1, kêu gọi thành viên tham gia dự án đón thần tượng. Chỉ sau vài giờ, mục tiêu 100 triệu đồng của chương trình nhanh chóng được đáp ứng. Sau đó, chủ trang mở rộng thêm 50 triệu đồng, cũng được người hâm mộ góp đủ.

Chương trình ủng hộ đón T1 thu về hàng trăm triệu đồng.

Theo công bố, số tiền này sẽ được dùng cho các mục đích như thuê màn hình LED ở các địa điểm lớn để quảng bá hình ảnh thần tượng, in băng rôn quảng cáo, mua quà tặng… Những chương trình tương tự cũng được người hâm mộ các tuyển thủ T1 khác thực hiện, nhanh chóng cán mốc trăm triệu đồng.

Tại Việt Nam, cộng đồng eSports không còn gói gọn trong cộng đồng gạme thủ hay người chơi. Văn hóa thần tượng dần chuyển hướng khi có sự tham gia của nhiều fan nữ, ủng hộ theo “kiểu K-Pop”. Những chương trình kêu gọi đóng góp, thuê màn hình LED hay tặng quà thần tượng như trên vốn phổ biến ở cộng đồng yêu thích ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc từ lâu.

Tuy nhiên, các dự án như trên thường được các chủ trang ẩn danh triển khai, khó kiểm soát dòng tiền và thu chi hoạt động. Không ít vụ việc lừa đảo, sử dụng tiền đóng góp sai mục đích bị phanh phui trong quá khứ.

Theo công bố của đơn vị tổ chức, sự kiện của T1 tại Việt Nam sẽ bán vé công khai với số lượng khoảng 13.000. Mức này tương đương một buổi fan meeting của các thần tượng Hàn Quốc từng triển khai trong nước. Giá vé và hạng ghế hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, người tham gia trước tiên phải mở thẻ thanh toán quốc tế của ngân hàng. Theo thông tin rò rỉ, chi phí người hâm mộ phải bỏ ra để gặp thần tượng dao động 900.000-6 triệu đồng.