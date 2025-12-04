T1 đến Việt Nam

Nhà vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại T1 sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 20-21/12.

5 tuyển thủ T1 sẽ có mặt tại Việt Nam. Ảnh: VPB.

Theo thông báo của một ngân hàng lớn tại Việt Nam, đơn vị này sẽ hợp tác để mang 5 thành viên của T1, nhà vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại, đến Việt Nam trong tháng 12. Cụ thể, chương trình là một phần của sự kiện eSports, diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), TP Hà Nội vào ngày 20-21/12. Bài đăng thông báo nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Trước đó, đơn vị tổ chức đã hé lộ thông tin về sự có mặt của Faker và đồng đội đến người hâm mộ trong nước. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn tương tác. Ở lần này, không riêng tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử eSports, 4 người đồng đội của anh ở T1 cũng sẽ tham gia. Faker từng đến Hà Nội hồi 2019 để dự giải MSI. Trả lời phỏng vấn, tuyển thủ này hứa sẽ quay lại khi có cơ hội.

Faker đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau một mùa giải kéo dài. Anh cùng đồng đội vừa giành chức vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại tại Thành Đô, Trung Quốc cách đây không lâu. Đến trước khi mùa giải mới khởi tranh, ngôi sao này thường xuyên được sắp xếp để tham dự nhiều sự kiện quảng cáo, giao lưu với người hâm mộ. Game thủ này là người đại diện cho hàng loạt sản phẩm ở nhiều lĩnh vực.

Với 6 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch liên tiếp, Faker xây chắc vị trí người chơi thành công nhất của trò chơi. Ngoài ra, anh là biểu tượng của nền eSports toàn cầu với bề dày thành tích và khả năng duy trì phong độ đáng nể.

Tại Hàn Quốc, tuyển thủ thuộc biên chế T1 được xếp vào hàng “quốc bảo”. Vị trí này chỉ dành cho những nhân vật mang tầm ảnh hưởng toàn cầu như cầu thủ Son Heung-min, nhóm nhạc BTS hay Đạo diễn Bong Joon-ho. Tại Việt Nam, quốc gia có sự quan tâm lớn đến eSports, Faker cũng là người chơi được yêu thích hàng đầu.

Về phía T1, sau chức vô địch thế giới, đội mất đi người chơi xạ thủ Gumayusi. Người chơi này sau đó gia nhập kình địch HLE. Peyz là lựa chọn thay thế, khi có một năm không thành công ở Trung Quốc. Xạ thủ này sẽ cùng đội hình T1 mới có mặt tại Hà Nội vào 20-21/12.