Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Thông số báo động về át chủ bài của ChatGPT

  • Thứ năm, 4/12/2025 11:30 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Chỉ sau 2 tháng ra mắt, tỷ lệ giữ chân người dùng của công cụ tạo video Sora 2 trong 60 ngày đã gần như bằng 0%.

Ứng dụng Sora trên App Store. Ảnh: Nikkei.

Sora 2 từng được OpenAI đặt rất nhiều kỳ vọng trong lĩnh vực tạo video. CEO Sam Altman thậm chí còn bổ sung các tính năng cộng đồng, và trong nội bộ cha đẻ ChatGPT, đây được coi là "vũ khí hạt nhân" có thể làm đảo lộn cấu trúc thị trường tạo video ngắn.

Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng ra mắt, tỷ lệ giữ chân người dùng của Sora 2 đã ở mức báo động. Cụ thể, theo Olivia Moore, đối tác của quỹ đầu tư mạo hiểm a16z tại Thung lũng Silicon, mặc dù lượng tải xuống của Sora vẫn tiếp tục tăng trưởng, dữ liệu giữ chân người dùng ban đầu lại đang ở mức thấp kỷ lục.

Trích dữ liệu từ SensorTower, tỷ lệ giữ chân người dùng Sora 2 ở mức 30 ngày là 1%, và tỷ lệ giữ chân 60 ngày là 0%.

“Điều này cho thấy mô hình này thực sự rất thu hút, và có một nhóm người dùng trung thành đang tạo và xuất video từ Sora. Tuy nhiên, phần lớn người dùng đã không tiếp tục sử dụng ứng dụng”, Moore nhận định.

Để so sánh, theo dữ liệu của iResearch, tỷ lệ giữ chân người dùng trong 30 ngày của Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) là 48,7%, và Kwai là 46,2%. Ngay cả các ứng dụng mạng xã hội khác cũng duy trì được tỷ lệ giữ chân trong 30 ngày từ 15-20%.

Các nhóm thử nghiệm thực tế cũng phát hiện ra rằng, tỷ lệ video được tạo ra từ Sora 2 ở mức "chấp nhận được" chỉ đạt từ 5-10%. Điều này có nghĩa là người dùng cần tạo 10 video mới may mắn có được một phiên bản có thể sử dụng.

Bên cạnh đó, việc tạo một video trên Sora 2 cũng tốn vài phút. Kết hợp với tỷ lệ thất bại lên đến 90%, người dùng có thể mất hàng giờ chỉ để có được một video tạm ổn. Điều này gây ra trải nghiệm hạn chế cho phần lớn người dùng.

Ngoài ra, Sora 2 còn thất bại trong việc xây dựng cộng đồng. Tiêu biểu là cơ chế hiển thị lỗi khi các video xuất sắc, được đánh giá cao không được ưu tiên, mà thay vào đó là các tác phẩm vô nghĩa và chất lượng thấp.

Xuất bản học thuật phủ nhận tác quyền của ChatGPT

Hiện có một làn sóng lo ngại rằng AI, với những nghiên cứu thiếu sót hay thậm chí bịa đặt, có thể gây nguy hại cho các tài liệu học thuật. Springer-Nature, một đơn vị xuất bản gần 3.000 tạp chí, đã cập nhật chính sách của mình, tuyên bố rằng ChatGPT không thể được liệt kê là tác giả. Nhiều đơn vị xuất bản khác đã thực hiện những cập nhật tương tự.

Dấu hiệu đáng lo ngại của ChatGPT

ChatGPT của OpenAI đứng trước nhiều thách thức nội tại và cạnh tranh gay gắt, trong khi các đối thủ như Google đang vươn lên mạnh mẽ với những bước tiến vượt kỳ vọng.

11:13 1/12/2025

Anh Tuấn

ChatGPT Sora OpenAI ChatGPT

Đọc tiếp

Sep AI cua Apple roi ghe hinh anh

Sếp AI của Apple rời ghế

09:12 2/12/2025 09:12 2/12/2025

0

Sau 7 năm cống hiến tại ví trí Giám đốc AI của Apple, John Giannandrea sẽ trở thành cố vấn mảng này và nghỉ hưu vào đầu năm 2026.

Nvidia tiep tuc cung co vi the hinh anh

Nvidia tiếp tục củng cố vị thế

08:21 2/12/2025 08:21 2/12/2025

0

Khoản đầu tư vào Synopsys cho thấy tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Nvidia trong ngành bán dẫn, củng cố vị thế trung tâm hệ sinh thái AI toàn cầu.

Day la smartphone gap 3 cua Samsung hinh anh

Đây là smartphone gập 3 của Samsung

10:17 2/12/2025 10:17 2/12/2025

0

Galaxy Z TriFold, smartphone gập 3 đầu tiên của Samsung ra mắt chỉ vài tháng trước khi Apple dự kiến trình làng iPhone gập.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý