Thông số báo động về át chủ bài của ChatGPT

Chỉ sau 2 tháng ra mắt, tỷ lệ giữ chân người dùng của công cụ tạo video Sora 2 trong 60 ngày đã gần như bằng 0%.

Ứng dụng Sora trên App Store. Ảnh: Nikkei.

Sora 2 từng được OpenAI đặt rất nhiều kỳ vọng trong lĩnh vực tạo video. CEO Sam Altman thậm chí còn bổ sung các tính năng cộng đồng, và trong nội bộ cha đẻ ChatGPT, đây được coi là "vũ khí hạt nhân" có thể làm đảo lộn cấu trúc thị trường tạo video ngắn.

Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng ra mắt, tỷ lệ giữ chân người dùng của Sora 2 đã ở mức báo động. Cụ thể, theo Olivia Moore, đối tác của quỹ đầu tư mạo hiểm a16z tại Thung lũng Silicon, mặc dù lượng tải xuống của Sora vẫn tiếp tục tăng trưởng, dữ liệu giữ chân người dùng ban đầu lại đang ở mức thấp kỷ lục.

Trích dữ liệu từ SensorTower, tỷ lệ giữ chân người dùng Sora 2 ở mức 30 ngày là 1%, và tỷ lệ giữ chân 60 ngày là 0%.

“Điều này cho thấy mô hình này thực sự rất thu hút, và có một nhóm người dùng trung thành đang tạo và xuất video từ Sora. Tuy nhiên, phần lớn người dùng đã không tiếp tục sử dụng ứng dụng”, Moore nhận định.

Để so sánh, theo dữ liệu của iResearch, tỷ lệ giữ chân người dùng trong 30 ngày của Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) là 48,7%, và Kwai là 46,2%. Ngay cả các ứng dụng mạng xã hội khác cũng duy trì được tỷ lệ giữ chân trong 30 ngày từ 15-20%.

Các nhóm thử nghiệm thực tế cũng phát hiện ra rằng, tỷ lệ video được tạo ra từ Sora 2 ở mức "chấp nhận được" chỉ đạt từ 5-10%. Điều này có nghĩa là người dùng cần tạo 10 video mới may mắn có được một phiên bản có thể sử dụng.

Bên cạnh đó, việc tạo một video trên Sora 2 cũng tốn vài phút. Kết hợp với tỷ lệ thất bại lên đến 90%, người dùng có thể mất hàng giờ chỉ để có được một video tạm ổn. Điều này gây ra trải nghiệm hạn chế cho phần lớn người dùng.

Ngoài ra, Sora 2 còn thất bại trong việc xây dựng cộng đồng. Tiêu biểu là cơ chế hiển thị lỗi khi các video xuất sắc, được đánh giá cao không được ưu tiên, mà thay vào đó là các tác phẩm vô nghĩa và chất lượng thấp.