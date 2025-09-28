EVN tăng tốc khởi công siêu dự án LNG hơn 2 tỷ USD

EVN đang đẩy nhanh các thủ tục cuối cùng để khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II tại Quảng Bình vào cuối năm 2025.

Phối cảnh dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Ảnh: EVN.

Ban Quản lý Dự án Điện 2 (EVNPMB2), đại diện cho chủ đầu tư EVN, đang gấp rút hoàn tất các gói thầu cuối cùng cho dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Theo đó, EVNPMB2 đã phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu số 08 (EPC-QTII) - thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) dự án thành phần 1 (nhà máy điện) thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Gói thầu có giá trị hơn 26.000 tỷ đồng , lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu số 08 (EPC-QTII) dự kiến đóng thầu ngày 7/11.

Dự án dự kiến được khởi công vào tháng 12, với mục tiêu đưa tổ máy số 1 vào vận hành thương mại trong quý IV/2028, tiếp đó là tổ máy số 2 vào quý I/2029 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2030.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II là dự án nguồn điện thuộc Danh mục các nhà máy nhiệt điện LNG quan trọng, được ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đã được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư chuyển đổi từ nhiên liệu than sang sử dụng khí LNG để sản xuất điện.

Theo quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án có tổng công suất 1.500 MW với 2 tổ máy, sử dụng công nghệ turbin khí chu trình hỗn hợp. Tổng mức đầu tư khoảng 52.490 tỷ đồng (tương đương hơn 2 tỷ USD ), trong đó phần nhà máy điện có tổng vốn đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng , phần kho cảng có tổng vốn đầu tư gần 12.000 tỷ đồng .

Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II khi đi vào vận hành sẽ đóng góp khoảng 9 tỷ kWh mỗi năm, góp phần đảm bảo và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng; đồng thời góp phần đảm bảo chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện khu vực; góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ.

Trong lĩnh vực nhiệt điện LNG, ngày 26/9 mới đây, dự án Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư cũng đã chính thức được khởi công.

Công trình được xây dựng trong 5 năm, bắt đầu từ quý II/2025 đến quý II/2030. Lộ trình từ nay đến hết năm sẽ triển khai giải phóng mặt bằng. Sau đó, từ đầu năm 2026, doanh nghiệp sẽ thi công xây dựng hạ tầng và đưa vào kinh doanh quý II/2030.

Dự án hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp - công nghệ mới với hạ tầng hiện đại, thu hút các lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, năng lượng sạch và công nghiệp hỗ trợ.

Dự kiến sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ quy tụ hàng chục nghìn lao động chất lượng cao, góp phần đưa Hải Phòng trở thành điểm đến đầu tư công nghiệp kiểu mẫu.