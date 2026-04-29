Enrique và Kompany nói gì với nhau sau trận cầu 9 bàn?

Cuộc trò chuyện nhanh của Luis Enrique và Vincent Kompany sau trận bán kết lượt đi Champions League giữa Paris Saint Germain và Bayern Munich khiến nhiều người thích thú.

Enrique và Kompany trò chuyện vui vẻ sau trận.

Rạng sáng 29/4, sau tiếng còi mãn cuộc tại Parc des Princes, khoảnh khắc thú vị nhất lại đến ngoài đường biên. Luis Enrique tiến đến bắt tay Vincent Kompany rồi nói đầy hài hước: "Anh xem trận đấu từ khán đài thấy thích chứ?". Nhà cầm quân của Bayern Munich chỉ bật cười và đáp ngắn gọn: "Không".

Dù vậy, cả hai đều tỏ ra thoải mái với đối phương sau khi trải qua trận đấu được nhiều khán giả cho là hay nhất trong lịch sử Champions League.

Phản ứng ấy nói lên tất cả sau đêm Champions League hỗn loạn và giàu cảm xúc tại Paris. Paris Saint-Germain đánh bại Bayern 5-4 ở lượt đi bán kết, đồng thời tạo nên trận bán kết có nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.

Do án phạt, Kompany không thể trực tiếp chỉ đạo dưới sân và phải theo dõi trận đấu từ khán đài. Ông chứng kiến đội bóng của mình mở tỷ số ở phút 17 khi Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn thắng thứ 54 mùa này.

Tuy nhiên, PSG nhanh chóng đáp trả. Khvicha Kvaratskhelia tỏa sáng với bàn gỡ hòa trước khi Joao Neves đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Bayern không buông xuôi và Michael Olise đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2.

Kịch tính tiếp tục dâng cao trước giờ nghỉ khi Ousmane Dembele đá phạt đền thành công, giúp đội chủ nhà dẫn 3-2.

Hiệp hai là màn tăng tốc dữ dội của PSG. Kvaratskhelia rồi Dembele liên tiếp ghi bàn, đẩy tỷ số lên 5-2 và khiến Parc des Princes bùng nổ. Dù vậy, Bayern vẫn cho thấy bản lĩnh khi Dayot Upamecano và Luis Diaz ghi thêm hai bàn, rút ngắn xuống còn 4-5.

Khoảng cách một bàn giúp trận lượt về tại Munich trở nên cực kỳ căng thẳng và hứa hẹn còn nhiều kịch tính.

