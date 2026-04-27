Email 'tự thú' rợn người của nghi phạm nổ súng tại tiệc của Nhà Trắng

Nghi phạm Cole Allen thừa nhận nhắm vào quan chức chính quyền theo thứ tự cấp bậc, sẵn sàng tấn công người khác để tiếp cận mục tiêu tại sự kiện ở Washington.

Nghi phạm trong vụ nổ súng tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã để lại nhiều tài liệu viết tay một email mang tính “tự thú”, trong đó phác thảo chi tiết kế hoạch nhắm vào các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo thứ tự từ cấp cao xuống thấp.

Theo CBS, trong email này, Cole Allen thừa nhận lực lượng thực thi pháp luật, nhân viên khách sạn và khách mời không phải là mục tiêu trực tiếp. Tuy nhiên, hắn sẵn sàng tấn công họ nếu cần để tiếp cận các quan chức chính quyền. “Tôi thực sự hy vọng mọi chuyện sẽ không đến mức đó”, nghi phạm viết.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết Allen, 31 tuổi, đã mang theo một khẩu súng săn, một súng ngắn và dao khi xông qua chốt kiểm soát an ninh bên ngoài khu vực tổ chức sự kiện. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Trump cùng các quan chức cấp cao đã được khẩn trương sơ tán, và buổi tiệc bị hủy bỏ.

Khoảnh khắc tiếng súng vang lên trong bữa tối tại Nhà Trắng Sau khi tiếng súng vang lên tại bữa tiệc ở khách sạn Washington Hilton tối 25/4, lực lượng an ninh nhanh chóng rút súng bảo vệ yếu nhân, còn khách mời sơ tán hoặc núp dưới chân bàn.

Dấu hiệu tư tưởng chống đối và cực đoan tôn giáo

Diễn biến đáng chú ý là chỉ vài phút trước khi xảy ra vụ việc, Allen đã gửi một bản “tuyên ngôn” cho người thân, trong đó thể hiện ý định nhắm vào các quan chức chính quyền.

Trong đó, nghi phạm tự xưng là “Sát thủ Liên bang Thân thiện”. Tài liệu này còn lập luận rằng việc “quay má bên kia khi người khác bị áp bức không phải là hành vi của người Cơ đốc, mà là đồng lõa với kẻ áp bức”, theo Reuters.

Gia đình nghi phạm sau đó đã lập tức báo cảnh sát. Em trai của Allen đã liên hệ Sở Cảnh sát New London (bang Connecticut) sau khi nhận được tài liệu này. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận cảnh báo được chuyển đến lực lượng chức năng ngay trước thời điểm vụ tấn công diễn ra.

Trả lời Fox News ngày 26/4, ông Trump cho biết: “Tôi có nghe về vụ việc ở New London. Giá như họ báo cho chúng tôi sớm hơn một chút, nhưng mọi chuyện đã xảy ra. Tối qua có rất nhiều người, họ rất vững vàng, và Mật vụ đã làm việc xuất sắc. Họ đã chặn đứng đối tượng ngay lập tức”.

Nhà Trắng cho biết Mật vụ Mỹ và cảnh sát hạt Montgomery đã thẩm vấn chị gái của nghi phạm tại nhà riêng ở Rockville, bang Maryland. Người này cho biết Allen có xu hướng đưa ra các phát ngôn cực đoan và từng ám chỉ kế hoạch thực hiện “một điều gì đó”.

ngôi nhà có liên quan đến Cole Tomas Allen, nghi phạm trong vụ xả súng ở Washington, tại bữa tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, ở Torrance, California (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Chị gái cũng xác nhận Allen đã mua hai súng ngắn và một shotgun (súng bắn đạn ghém) từ cửa hàng CAP Tactical Firearms, sau đó cất giữ tại nhà cha mẹ mà họ không hề hay biết.

Theo lời khai, nghi phạm thường xuyên đến trường bắn để luyện tập và là thành viên của một nhóm có tên “The Wide Awakes”. Hắn ta cũng từng tham gia một cuộc biểu tình chống ông Trump mang tên “No Kings” tại California.

Nhà Trắng nhận định các tài khoản mạng xã hội của Allen chứa nhiều nội dung chống chính quyền Trump và chống Cơ đốc giáo, theo CNN.

“Khi đọc những gì hắn viết, có thể thấy rõ hắn căm ghét Cơ đốc giáo. Gia đình hắn thậm chí đã từng phản ánh điều này với cơ quan chức năng”, ông Trump nói với báo giới.

“Họ đã có những thông tin khá rõ. Đó là sự thù hận tích tụ trong thời gian dài… mang yếu tố tôn giáo và đặc biệt là chống Cơ đốc”, ông Trump cho biết thêm.

Lập danh sách mục tiêu là quan chức chính quyền

Đặc biệt, xuyên suốt email gửi trước khi gây án, nghi phạm thể hiện giọng điệu lạnh lùng, thản nhiên, xen lẫn mỉa mai.

“Chào mọi người. Hôm nay tôi có thể đã khiến nhiều người ngạc nhiên”, đối tượng viết.

Hắn gửi lời xin lỗi tới cha mẹ vì nói dối về một “buổi phỏng vấn” mà thực chất là “phỏng vấn cho danh sách bị truy nã gắt gao nhất”. Nghi phạm cũng xin lỗi đồng nghiệp và học sinh vì viện cớ “việc riêng khẩn cấp”, đồng thời cho biết khi mọi người đọc được email này, có thể hắn đã cần được chăm sóc y tế khẩn cấp, ám chỉ những thương tích “tự gây ra”.

Cole Allen cho biết động cơ tấn công xuất phát từ việc không đồng tình với một số chính sách. Trong email, hắn viết sẽ nhắm vào các quan chức chính quyền theo thứ tự “ưu tiên từ cấp cao nhất đến thấp nhất”.

Cole Tomas Allen, nghi phạm trong vụ xả súng tại bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, nằm trên sàn nhà sau khi bị lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ, tại Washington, DC (Mỹ) ngày 25/4. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, hắn nói rõ “không bao gồm ông Patel” - ám chỉ Giám đốc FBI, người cũng có mặt tại sự kiện.

Nghi phạm tuyên bố sẽ không tấn công lực lượng Mật vụ, cảnh sát Quốc hội hay Vệ binh Quốc gia “trừ khi cần thiết”. “Tôi hy vọng họ có mặc áo giáp,” hắn viết. Thực tế, một đặc vụ Mật vụ bị bắn trúng đã thoát nguy hiểm nhờ áo chống đạn và đã xuất viện. Allen cũng cho biết đã lựa chọn loại đạn nhằm “giảm thiểu thương vong”.

Trong phần sau của email, nghi phạm chuyển sang giọng điệu châm biếm, công kích công tác bảo vệ: “Được rồi, xong phần sướt mướt rồi. Mật vụ đang làm gì vậy? … Không hề có an ninh. Không có khi di chuyển. Không có trong khách sạn. Không có tại sự kiện”.

Hắn cho rằng nếu là “đặc vụ Iran”, hắn hoàn toàn có thể mang theo một khẩu súng máy - loại hắn gọi là “Ma Deuce” - mà không bị phát hiện.

Do khách sạn Washington Hilton vẫn hoạt động bình thường với nhiều không gian công cộng trong thời gian diễn ra sự kiện, toàn bộ tòa nhà không bị phong tỏa tuyệt đối, chỉ các khu vực tổ chức tiệc mới được siết chặt an ninh.