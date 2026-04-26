Nghi phạm nổ súng tại tiệc có ông Trump khai gì với nhà điều tra?

Những thông tin ban đầu về động cơ của nghi phạm nổ súng tại buổi tiệc có sự tham gia của ông Trump đã được nhà chức trách Mỹ hé lộ.

Ông Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngay sau vụ nổ súng. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, Cole Tomas Allen, 31 tuổi, nghi phạm trong vụ nổ súng tại tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, đã được đưa tới bệnh viện để đánh giá tình hình sức khỏe, dù Allen không trúng đạn trong quá trình khống chế.

“Tôi không nghĩ nghi phạm đang hợp tác với các nhà điều tra”, quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với NBC.

Ông Blanche cho biết hai khẩu súng mà nghi phạm sử dụng trong vụ nổ súng gần phòng tiệc được mua trong “vài năm gần đây”. Các bằng chứng ban đầu cho thấy đối tượng hành động một mình, song nhận định này có thể thay đổi khi cuộc điều tra tiếp tục.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm đã đi tàu từ Los Angeles tới Chicago, sau đó tiếp tục tới Washington. Tại đây, nghi phạm nhận phòng tại khách sạn Washington Hilton trước khi diễn ra sự kiện tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.

Ông Blanche đánh giá vụ việc này dù nghiêm trọng nhưng cho thấy hệ thống an ninh xung quanh Tổng thống và các quan chức cấp cao của Mỹ đã hoạt động rất hiệu quả trong việc nhanh chóng kiểm soát tình hình.

“Cần nhớ rằng nghi phạm không đi được xa. Hắn chỉ vừa vượt qua vành đai an ninh, 'vừa' ở đây nghĩa là chỉ vài mét. Hệ thống đã vận hành đúng. Các quan chức an toàn, Tổng thống Donald Trump an toàn”, ông Blanche nói.

Ông Blanche cũng cho biết tay súng “có ý định nhắm vào những người làm việc trong bộ máy chính quyền, nhiều khả năng bao gồm cả Tổng thống”.

Theo ông Blanche, các điều tra viên đã thu thập một số thông tin từ thiết bị điện tử của nghi phạm và thẩm vấn những người quen biết đối tượng này, qua đó bước đầu đã hình dung được động cơ. Dù vậy, các đánh giá này vẫn có thể thay đổi khi hoạt động điều tra đưa lại thêm thông tin và bằng chứng.

Lực lượng chức năng phong tỏa ngôi nhà nơi nghi phạm sinh sống. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, nhà chức trách liên bang đã phong tỏa nơi ở của nghi phạm tại ngoại ô Los Angeles. Ngôi nhà nằm tại thành phố Torrance, bang California. Người dân hiếu kỳ tụ tập bên ngoài, trong khi lực lượng chức năng chờ lệnh khám xét. Khi sương đêm chuyển thành mưa, cảnh sát kêu gọi cư dân trở về nhà.

Những người quen biết Allen đều bày tỏ bất ngờ, bởi trong cuộc sống thường ngày, Allen vốn là một người hiền lành, thông minh, chuyên nhận làm gia sư toán.

Ông Dylan Wakayama, người đứng đầu một tổ chức chuyên hỗ trợ học sinh trung học, cho biết một số học sinh đã gọi cho ông trong trạng thái hoang mang, nói rằng Allen từng làm gia sư dạy kèm cho các em. “Tôi nghĩ tất cả người dân ở Torrance đều rất sốc”, ông Wakayama nói.

Max Harris, một học sinh trung học từng học toán với Allen trong vài tháng, cho biết em thấy khó tin trước các thông tin đang được báo chí đăng tải. “Anh ấy hành xử hoàn toàn bình thường. Cháu không bao giờ nghĩ một người như anh ấy lại có thể làm chuyện này”, Harris nói.

