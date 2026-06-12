Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

ElonMusk giàu chưa từng có

  • Thứ sáu, 12/6/2026 19:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khối tài sản 1.100 tỷ USD của Musk sẽ thành hình khi SpaceX đạt được những mục tiêu táo bạo, bao gồm cả việc đưa con người lên Sao Hỏa.

Khối tài sản của Musk tăng phi mã sau vụ IPO SpaceX. Ảnh: Washingtonpost.

SpaceX của Elon Musk đã công bố mức giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 135 USD/cổ phiếu. Nó tạo ra thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử, huy động được khoảng 75 tỷ USD.

Musk vốn đã là người giàu nhất thế giới, theo các bảng xếp hạng từ Bloomberg và Forbes. Ông cũng chờ để nhận gói thù lao trị giá nghìn tỷ USD nếu đạt được một số cột mốc nhất định tại hãng xe Tesla. Nhưng đợt IPO SpaceX đã chính thức đẩy ông lên vị thế "người có nghìn tỷ USD" đầu tiên, tùy thuộc vào cách tính toán khối tài sản.

Theo các báo cáo công bố từ SpaceX, Musk nắm giữ khoảng một nửa số cổ phần của công ty, bao gồm cổ phiếu có thể nhận được trong tương lai, gắn liền với các thành tựu như phóng các trung tâm dữ liệu máy tính lên không gian và tạo ra một khu định cư cho con người trên Sao Hỏa. Số cổ phiếu SpaceX đó trị giá khoảng 867 tỷ USD theo mức giá IPO.

Elon Musk anh 1

Tài sản của Musk theo tính toán của Washington Post, khi cộng cả lượng cổ phiếu thưởng ở SpaceX.

Kết hợp với phần cổ phần tại hãng xe Tesla, lượng cổ phiếu của ông tại hai công ty này được định giá tổng cộng hơn 1.100 tỷ USD, theo tính toán do The Washington Post thực hiện dựa trên hồ sơ chứng khoán SpaceX và Tesla.

Vị thế nghìn tỷ USD của ông cần được phân tích kỹ. SpaceX đã cấp lượng cổ phiếu lớn cho vị CEO và chúng chỉ được giải ngân nếu ông đưa giá trị công ty lên những tầm cao mới. Ngoài ra, mục tiêu khác là SpaceX thiết lập một địa điểm có người sinh sống trên Sao Hỏa. Nếu loại trừ những cổ phiếu đó, hiện tại Musk vẫn còn thiếu một chút nữa mới thực sự chạm đến danh xưng người có nghìn tỷ USD.

Khối tài sản của Musk hiện tại gần bằng tổng tài sản của 4 người giàu tiếp theo trên thế giới cộng lại. Họ gồm hai nhà sáng lập Google Larry PageSergey Brin, Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Amazon và Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle.

SpaceX đã tiết lộ những khoản lỗ đáng kể trong giai đoạn chạy đà chuẩn bị cho IPO, bao gồm con số 13 tỷ USD kể từ đầu năm 2023, chủ yếu do các thương vụ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Phần lớn thù lao Musk nhận không đến từ tiền lương truyền thống. Thay vào đó, ông được trả thông qua các gói cổ phiếu gắn liền với mục tiêu dài hạn, chẳng hạn như bàn giao 1 triệu robot hình người tại Tesla.

Cổ phiếu của SpaceX sẽ chính thức mở cửa vào vào ngày 12/6 (giờ Mỹ) để công chúng tự do mua bán. Nếu giá cổ phiếu SpaceX tăng lên 140 USD, Musk sẽ chính thức trở thành người sở hữu nghìn tỷ USD, bất chấp việc ông có thể đưa người lên Sao Hỏa hay không.

Elon Musk: Tesla, SpaceX và sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng

Tủ sách Công nghệ giới thiệu cuốn tiểu sử, kể câu chuyện cuộc đời của Elon Musk từ thời thơ ấu cho đến khi ông thực hiện Zip2, PayPal, rồi đến SpaceX, Tesla và SolarCity.

Elon Musk sắp biến 4.000 người thành triệu phú USD

Hơn 4.400 nhân sự mới và cũ của SpaceX sẽ nhận được hàng triệu USD trong đợt IPO sắp tới. Đáng chú ý, có khoảng 400 người nắm giữ số cổ phần trị giá hơn 100 triệu USD.

32:1942 hôm qua

Elon Musk giàu thế nào?

Khối tài sản của Elon Musk có thể mua hàng triệu ngôi nhà, hàng nghìn chuyên cơ cá nhân, hay thâu tóm toàn bộ đội bóng thuộc giải bóng rổ NBA và bóng bầu dục NFL.

07:00 4/6/2026

Mảnh ghép còn thiếu của Elon Musk

MediaTek có thể là đối tác duy nhất phù hợp với tham vọng bán dẫn của Elon Musk trong bối cảnh đội ngũ nội bộ gặp nhiều hạn chế về năng lực thực thi.

08:05 30/5/2026

Hà Mi

Elon Musk Jeff Bezos Larry Ellison Larry Page Sergey Brin Cổ phiếu SpaceX SpaceX IPO SpaceX Elon Musk Tesla

  • Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 14/1/1964
    • Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ
    • Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: MacKenzie Bezos (1993)
    • Con: 4

  • Larry Ellison

    Larry Ellison

    Lawrence Joseph "Larry" Ellison là nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle, chuyên về phần mềm quản trị. Tháng 10/2018, theo định giá của tạp chí Forbes, Larry là người giàu thứ 5 trên thế giới với tổng giá trị tài sản khoảng 60,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 17/8/1944
    • Nơi sinh: Lower East Side, Manhattan, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,5 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Adda Quinn (1967-1974), Nancy Wheeler Jenkins (1977-1978), Barbara Boothe (1983-1986), Melanie Craft (2003-2010)
    • Con: 2

  • Larry Page

    Larry Page

    Lawrence Edward "Larry" Page là một doanh nhân Mỹ, nhà đồng sáng lập ra công cụ tìm kiếm Google cùng với Sergey Brin. Ông hiện là giám đốc điều hành (CEO) của Alphabet Inc, công ty mẹ của Google.

    • Ngày sinh: 26/3/1973
    • Nơi sinh: Lansing, Michigan, Mỹ
    • Tài sản: 55,2 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Lucinda Southworth

  • Sergey Brin

    Sergey Brin

    Sergey Brin là một doanh nhân người Mỹ cũng là người đồng sáng lập Google cùng với Larry Page. Brin hiện là Giám đốc kỹ thuật của Google và có tài sản ước tính 53,8 tỷ USD, giúp ông trở thành người giàu thứ 9 trên toàn thế giới (theo danh sách của Forbes).

    • Ngày sinh: 21/8/1973
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Tài sản: 53,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Anne Wojcicki
    • Con: 2

Đọc tiếp

Cuc dien nganh robot hut bui thay doi hinh anh

Cục diện ngành robot hút bụi thay đổi

2 giờ trước 18:20 12/6/2026

0

Quý I, Dreame ngược dòng, vượt qua Roborock và Ecovacs về mặt doanh số và nguồn tiền thu được. Trước đó, hãng này đứng hạng 3.

Apple up mo ve iPhone gap hinh anh

Apple úp mở về iPhone gập

6 giờ trước 14:14 12/6/2026

0

Những thay đổi trên iOS 27 và macOS 27 cho thấy iPhone màn hình gập đã sẵn sàng ra mắt.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý