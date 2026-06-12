ElonMusk giàu chưa từng có

Khối tài sản 1.100 tỷ USD của Musk sẽ thành hình khi SpaceX đạt được những mục tiêu táo bạo, bao gồm cả việc đưa con người lên Sao Hỏa.

Khối tài sản của Musk tăng phi mã sau vụ IPO SpaceX. Ảnh: Washingtonpost.

SpaceX của Elon Musk đã công bố mức giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 135 USD /cổ phiếu. Nó tạo ra thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử, huy động được khoảng 75 tỷ USD .

Musk vốn đã là người giàu nhất thế giới, theo các bảng xếp hạng từ Bloomberg và Forbes. Ông cũng chờ để nhận gói thù lao trị giá nghìn tỷ USD nếu đạt được một số cột mốc nhất định tại hãng xe Tesla. Nhưng đợt IPO SpaceX đã chính thức đẩy ông lên vị thế "người có nghìn tỷ USD" đầu tiên, tùy thuộc vào cách tính toán khối tài sản.

Theo các báo cáo công bố từ SpaceX, Musk nắm giữ khoảng một nửa số cổ phần của công ty, bao gồm cổ phiếu có thể nhận được trong tương lai, gắn liền với các thành tựu như phóng các trung tâm dữ liệu máy tính lên không gian và tạo ra một khu định cư cho con người trên Sao Hỏa. Số cổ phiếu SpaceX đó trị giá khoảng 867 tỷ USD theo mức giá IPO.

Tài sản của Musk theo tính toán của Washington Post, khi cộng cả lượng cổ phiếu thưởng ở SpaceX.

Kết hợp với phần cổ phần tại hãng xe Tesla, lượng cổ phiếu của ông tại hai công ty này được định giá tổng cộng hơn 1.100 tỷ USD , theo tính toán do The Washington Post thực hiện dựa trên hồ sơ chứng khoán SpaceX và Tesla.

Vị thế nghìn tỷ USD của ông cần được phân tích kỹ. SpaceX đã cấp lượng cổ phiếu lớn cho vị CEO và chúng chỉ được giải ngân nếu ông đưa giá trị công ty lên những tầm cao mới. Ngoài ra, mục tiêu khác là SpaceX thiết lập một địa điểm có người sinh sống trên Sao Hỏa. Nếu loại trừ những cổ phiếu đó, hiện tại Musk vẫn còn thiếu một chút nữa mới thực sự chạm đến danh xưng người có nghìn tỷ USD.

Khối tài sản của Musk hiện tại gần bằng tổng tài sản của 4 người giàu tiếp theo trên thế giới cộng lại. Họ gồm hai nhà sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin, Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Amazon và Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle.

SpaceX đã tiết lộ những khoản lỗ đáng kể trong giai đoạn chạy đà chuẩn bị cho IPO, bao gồm con số 13 tỷ USD kể từ đầu năm 2023, chủ yếu do các thương vụ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Phần lớn thù lao Musk nhận không đến từ tiền lương truyền thống. Thay vào đó, ông được trả thông qua các gói cổ phiếu gắn liền với mục tiêu dài hạn, chẳng hạn như bàn giao 1 triệu robot hình người tại Tesla.

Cổ phiếu của SpaceX sẽ chính thức mở cửa vào vào ngày 12/6 (giờ Mỹ) để công chúng tự do mua bán. Nếu giá cổ phiếu SpaceX tăng lên 140 USD , Musk sẽ chính thức trở thành người sở hữu nghìn tỷ USD, bất chấp việc ông có thể đưa người lên Sao Hỏa hay không.