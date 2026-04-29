Elon Musk ra tòa chống lại OpenAI

  • Thứ tư, 29/4/2026 11:28 (GMT+7)
Trong phiên toà mới nhất, Elon Musk trực tiếp ra làm chứng tại toà và đòi bồi thường 130 tỷ USD cùng yêu cầu đưa OpenAI trở lại mô hình phi lợi nhuận.

Elon Musk làm chứng tại phiên toà kiện OpenAI và Sam Altman.

Ngày 28/4, phiên tòa dân sự giữa Elon Musk và OpenAI đã diễn ra tại Tòa án Liên bang Oakland, California. Đây là vụ kiện tụng công khai được chú ý nhất trong lịch sử ngành AI, quy tụ 2 nhân vật có ảnh hưởng bậc nhất trong lĩnh vực này ngồi đối diện nhau trước bồi thẩm đoàn. Sam Altman và Grer Brockman, CEO và Chủ tịch OpenAI cùng có mặt trong phòng xử, trong khi CEO Tesla ngồi tại bàn luật sư ở trung tâm phòng.

Musk là nhân chứng đầu tiên được triệu tập và tự mình bước lên bục làm chứng. "Không ổn khi lợi nhuận hoá một tổ chức từ thiện, đó là quan điểm của tôi", Musk phát biểu trước bồi thẩm đoàn.

Ông cho biết mình đâm đơn kiện vì lo ngại việc OpenAI chuyển đổi từ phi lợi nhuận sang vì lợi nhuận, tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho các tổ chức khác. "Tôi có lo ngại rất nghiêm trọng về AI. Chúng ta không muốn có kết cục như phim Terminator", Musk nói trên bục nhân chứng.

Luật sư của Musk, Steven Molo cáo buộc Altman, Brockman và Microsoft đã "làm giàu cho bản thân, tăng thêm quyền lực và vi phạm những nguyên tắc cơ bản nhất của một tổ chức phi lợi nhuận".

Phía OpenAI phản bác ngay lập tức. Savitt, luật sư của Altman, Brockman và OpenAI cho biết vụ kiện diễn ra vì ông Musk không thu được gì từ OpenAI. CEO Tesla đã bỏ đi và nói rằng họ chắc chắn sẽ thất bại.

"Các thân chủ của tôi đủ bản lĩnh để tiếp tục thành công mà không cần ông ấy", Savitt nói.

Musk đồng sáng lập OpenAI năm 2015 dưới dạng tổ chức phi lợi nhuận, đóng góp ít nhất 44 triệu USD trong những năm đầu. Ông rời công ty năm 2018 sau một cuộc tranh giành quyền lực. Năm 2019, OpenAI lập công ty con theo hướng hoạt động vì lợi nhuận để huy động vốn.

Elon Musk cho rằng OpenAI đã đi ngược lại sứ mệnh ban đầu.

Vị tỷ phú gốc Nam Phi cho rằng quá trình này phản bội sứ mệnh ban đầu và yêu cầu tòa buộc OpenAI trở lại mô hình phi lợi nhuận, đòi bồi thường 130 tỷ USD, loại bỏ Altman và Brockman khỏi hội đồng quản trị và buộc họ hoàn trả các khoản lợi nhuận thu được.

Microsoft cũng bị đưa vào vụ kiện với cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho vi phạm. Luật sư của gã khổng lồ phần mềm lập luận rằng công ty không thể và không hỗ trợ vi phạm ủy thác, đồng thời chỉ ra rằng chính Musk đã đăng trên X từ tháng 9/2020 rằng "OpenAI về cơ bản đã bị Microsoft kiểm soát", cho thấy ông biết về mối quan hệ này từ nhiều năm trước khi nộp đơn kiện.

Ngoài Musk, Altman, Brockman và CEO Microsoft Satya Nadella, nhiều nhà nghiên cứu chủ chốt dự kiến lần lượt ra làm chứng trong những ngày tới.

Minh Hoàng

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

