Duyệt phương án kiến trúc cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Phương án kiến trúc các hạng mục công trình đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu của Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải đạt 88,11 điểm, được lựa chọn.

UBND TP.HCM đã phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc các hạng mục công trình thuộc dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP), Hợp đồng BT, theo báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng của Hội đồng thi tuyển.

Theo quyết định, phương án đạt giải Nhất có mã số VB02 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI) có điểm trung bình 88,11 điểm, là phương án được Thành phố chọn thực hiện.

Toàn tuyến đường vượt biển nối Vũng Tàu - Cần Giờ dài hơn 14km, rút ngắn thời gian di chuyển từ Vũng Tàu đến Cần Giờ khoảng 10 phút. Ảnh: Nhà đầu tư.

Bên cạnh phương án được chọn, Quyết định cũng công bố phương án đạt giải Nhì là phương án có mã số VB03 của Công ty TNHH Sia & Cộng, có số điểm trung bình 77,44 điểm.

Giải Ba là phương án có mã số VB01 có điểm trung bình 70,11 điểm, của Công ty CP tư vấn xây dựng đầu tư Dinh Phát.

UBND TP.HCM yêu cầu Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ chịu trách nhiệm, phối hợp với Hội đồng thi tuyển và Sở Quy hoạch - Kiến trúc, hướng dẫn TEDI hoàn chỉnh phương án thiết kế theo kết luận của Hội đồng thi tuyển, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và phát triển bền vững; hình thành công trình giao thông có tính biểu tượng, làm cơ sở tiến hành các bước thiết kế tiếp theo.

Tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu được TP.HCM bấm nút khởi công ngày 1/7, có tổng vốn đầu tư sơ bộ 93.159,64 tỷ đồng (đã bao gồm dự phòng, lãi vay, đền bù, tái định cư...), thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT.

Khi tuyến đường hoàn thành, thời gian đi từ Vũng Tàu đến Cần Giờ sẽ rút ngắn còn khoảng 10 phút, khép kín mạng lưới giao thông TP.HCM và khu vực. Nguồn: Nhà đầu tư.

Tuyến có điểm đầu tại đường Biển Đông 2 thuộc Khu đô thị biển Cần Giờ (xã Cần Giờ), điểm cuối tại giao cắt giữa đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình và đường 30/4 (phường Tam Thắng và Rạch Dừa).

Toàn tuyến dài khoảng 14km, gồm đường dẫn, cầu vượt biển và hầm vượt biển. Trong đó phần đường dẫn dài khoảng 1,9km; phần cầu vượt biển khoảng 8km; phần đường kết nối từ cầu vào hầm dài khoảng 295m và phần hầm vượt biển dài khoảng 3,85km.

Riêng phần hầm vượt biển dài gần 4km, gồm hầm dìm dài khoảng 3km, hầm kín dài 430 m và hầm hở dài 420m.

Nhà đầu tư đề xuất phần cầu vượt biển rộng khoảng 26,25m, phần đường rộng khoảng 34,5m. Toàn tuyến được thiết kế với quy mô 6 làn xe.

Điểm nhấn đáng chú ý trong thiết kế là kiến trúc mang hình tượng hoa sen giữa biển. Trong đó khu vực cầu vượt biển mô phỏng những cánh sen giữa đại dương, tạo thành điểm nhấn nổi bật trên toàn tuyến.

Điểm nhấn đáng chú ý trong thiết kế là kiến trúc mang hình tượng hoa sen giữa biển. Ảnh: Nhà đầu tư.

2 cửa hầm cũng được xây đắp với tạo hình hoa sen. Bao quanh mỗi phạm vi cửa hầm là hệ thống tường chắn sóng, nhằm giảm tác động của sóng gió và điều kiện hải văn.

Trên mỗi phạm vi cửa hầm sẽ bố trí trục đường chính dẫn vào hầm dìm, các tuyến giao thông nội bộ, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, cảnh quan và nhà điều hành, phục vụ quản lý, khai thác, vận hành công trình...

Dự án do Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp An Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Điền Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Lâm Viên thực hiện.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian từ Cần Giờ sang Vũng Tàu còn khoảng 10 phút, thay vì 90 - 120 phút như hiện nay.

Đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm TP.HCM và Vũng Tàu, giảm áp lực cho Quốc lộ 51 và đường tỉnh 965, hỗ trợ phát triển du lịch biển Cần Giờ, kết nối Khu công nghiệp Long Sơn; tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.