Đứt dây cáp cầu đang xây ở Trung Quốc, 7 người thiệt mạng

Tai nạn xảy ra tại công trình xây dựng cầu đường sắt bắc qua sông Hoàng Hà, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, khiến 7 người thiệt mạng, 9 người mất tích.

Có 15 công nhân và một người quản lý dự án có mặt tại công trường trên cây cầu bắc qua sông Hoàng Hà. Ảnh: NDTV.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 22/8 đưa tin, một sự cố nghiêm trọng xảy ra tại công trường xây dựng cầu bắc qua sông Hoàng Hà ở tỉnh Thanh Hải, đã khiến 7 người thiệt mạng và 9 người khác mất tích sau khi dây cáp bất ngờ bị đứt vào rạng sáng cùng ngày.

Theo People's Daily, thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng 3h sáng, có 15 công nhân cùng một quản lý dự án đang làm việc tại hiện trường.

Công trình gặp sự cố là cây cầu thuộc tuyến đường sắt Tứ Xuyên - Thanh Hải, được đánh giá là cầu vòm giàn thép liên tục hai làn đường sắt có nhịp lớn nhất thế giới. Đây cũng là cây cầu vòm giàn thép đường sắt đầu tiên bắc qua Hoàng Hà - con sông dài thứ hai Trung Quốc.

Những hình ảnh do People's Daily công bố cho thấy phần giữa của cây cầu vẫn chưa được hoàn thiện, bên cạnh là hai tháp giàn giáo khổng lồ và nhiều cần cẩu đang hoạt động.

Ban Quản lý Khẩn cấp tỉnh Thanh Hải đã xác nhận vụ việc và cho biết các hoạt động cứu hộ đang được tích cực triển khai.

Hồi tháng 12 năm ngoái, một vụ sập hầm xảy ra tại công trường thi công tuyến đường sắt lớn ở thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, khiến 13 người mất tích. Khi đó, giới chức không ghi nhận bất kỳ trường hợp sống sót nào.