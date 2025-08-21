Quảng Tây (Trung Quốc) xuất hiện nhiều ca sốt Chikungunya

Nhiều huyện thị ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) - địa phương tiếp giáp với Việt Nam - đã xuất hiện các ca sốt Chikungunya.

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại một khu nhà sau khi có báo cáo về các ca nhiễm Chikungunya ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên khắp Quảng Tây, như Nam Ninh, Bách Sắc, Hạ Châu... đã thông báo phát hiện các trường hợp sốt Chikungunya.

Ít nhất hơn 30 ca bệnh đã được báo cáo, tuy nhiên tất cả đều là các trường hợp nhẹ và đã được nhập viện. Chính quyền Quảng Tây đã kêu gọi triển khai một “chiến dịch y tế yêu nước”, tập trung vào việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và tiêu diệt muỗi trưởng thành.

Trong số các địa phương này, thủ phủ Nam Ninh phát hiện 15 ca bệnh tính đến ngày 17/8, trong đó có 8 trường hợp được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh quận Thanh Tú báo cáo vào ngày 14/8, 7 trường hợp khác tiếp tục được báo cáo vào ngày 18/8.

Cùng ngày, quận Hưng Ninh, thành phố Nam Ninh cũng báo cáo 5 ca, quận Tây Hương Đường báo cáo 5 ca và quận Giang Nam 1 ca. Như vậy, tính đến hết ngày 17/8, riêng thành phố này đã phát hiện 26 trường hợp sốt Chikungunya, trong đó đa phần là các ca nhiễm tại địa phương.

Thành phố Bách Sắc, Quảng Tây cũng thông báo 7 trường hợp, thành phố Hạ Châu báo cáo 1 trường hợp tính đến 24h ngày 18/8.

Ủy ban Y tế Quảng Tây mới đây thông báo, sốt Chikungunya gần đây đã xuất hiện ở một số khu vực của Quảng Tây. Muỗi vằn (hay muỗi Aedes), vật trung gian truyền bệnh chính, đang lan rộng khắp khu tự trị và nguy cơ lây nhiễm liên tục gia tăng.

Theo chính quyền địa phương, phòng chống muỗi là biện pháp căn bản, tiết kiệm và hiệu quả nhất để phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm do muỗi lây lan.

Chính quyền Quảng Tây đã kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, trường học, công trường xây dựng, cộng đồng và gia đình trên toàn khu tự trị tận dụng tối đa thời gian nghỉ triển khai các chiến dịch y tế yêu nước, tập trung vào việc dọn dẹp nơi sinh sản của muỗi và tiêu diệt muỗi trưởng thành.

Trước đó, Trung Quốc đã đưa 6 tỉnh và khu tự trị vào khu vực nguy cơ sốt Chikungunya loại I, nhóm có nguy cơ cao nhất, bao gồm Quảng Đông – nơi dịch bùng phát dịch chính và đầu tiên ở Trung Quốc, Quảng Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Hải Nam và Vân Nam.