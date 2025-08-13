Bước ngoặt chống dịch Chikungunya ở Trung Quốc

Số ca nhiễm mới tại Trung Quốc giảm gần một nửa so với tuần trước, cho thấy đợt bùng phát nghiêm trọng nhất từ trước tới nay đang có dấu hiệu chậm lại.

một công nhân đang phun thuốc trừ sâu tại một khu nhà ở công cộng ở Hong Kong (Trung Quốc) trong bối cảnh lo ngại dịch bệnh sẽ lây lan. Ảnh: Reuters.

Theo giới chức y tế, chỉ riêng tuần trước, nước này xác nhận thêm 1.387 ca mắc mới, gần như toàn bộ tập trung ở thành phố sản xuất công nghiệp Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Con số này nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 10.000, trong đó đã ghi nhận cả ở Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc) một số nước châu Âu và các ca lây nhiễm khi đi du lịch tại Mỹ, theo Daily Mail.

Dù vậy, số ca nhiễm mới trong tuần đã giảm so với mức 2.892 ca của tuần trước, cho thấy dấu hiệu dịch có thể đang chậm lại. Giới chức Trung Quốc khẳng định chưa ghi nhận trường hợp bệnh nặng hay tử vong.

Dịch bệnh lây truyền qua muỗi này đã buộc Trung Quốc áp dụng những biện pháp kiểm soát hiếm thấy kể từ sau đại dịch Covid-19: phun khử trùng trên đường phố, cách ly bệnh nhân tại bệnh viện, triển khai máy bay không người lái phun thuốc trừ muỗi, thả “muỗi ăn thịt” và cá diệt lăng quăng.

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết đang “đánh giá” tình hình và cảnh báo người dân nếu đến khu vực bùng phát cần mặc quần áo dài tay, dùng thuốc chống muỗi để phòng bệnh. Các chuyên gia cảnh báo, virus này chỉ “cách nước Mỹ một chuyến bay”.

Ổ dịch kỷ lục tập trung ở tỉnh Quảng Đông, với đa số ca bệnh ở Phật Sơn. Trong báo cáo mới nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh cho biết 1.212 ca ở Phật Sơn, 103 ca tại Quảng Châu, 39 ca ở Trạm Giang và 33 ca ở các địa phương khác. Đây là số ca thấp nhất kể từ đỉnh dịch vào cuối tháng 7 (2.940 ca).

Đặc khu Hong Kong của Trung Quốc cũng vừa ghi nhận thêm 2 ca liên quan đến ổ dịch, nâng tổng số ca năm nay lên 5.

Một bệnh nhân nữ 66 tuổi trở về từ Phật Sơn hôm 5/8, khởi phát sốt, phát ban và đau khớp sau đó một ngày, hiện đã xuất viện.

Đài Loan cũng xác nhận ca đầu tiên liên quan ổ dịch ở Trung Quốc, là phụ nữ ngoài 40 tuổi từng tới Phật Sơn và Thâm Quyến. Cô xuất hiện sốt, phát ban và đau nhức tay chân một ngày sau khi về nước.

Virus Chikungunya chỉ lây qua vết đốt của muỗi, không truyền trực tiếp từ người sang người. Người mắc thường sốt cao đột ngột (39 độ C), phát ban, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và đau khớp. Một số trường hợp đau nhức dữ dội ở tay chân, ảnh hưởng sinh hoạt thường ngày.

Bệnh hiếm khi gây tử vong nhưng có thể để lại di chứng viêm khớp, đau nhức kéo dài nhiều năm. Người già, trẻ nhỏ và người mắc bệnh nền là nhóm dễ bị biến chứng nặng.

Hiện chưa có thuốc đặc trị, chỉ điều trị triệu chứng bằng thuốc giảm đau, bù nước và nghỉ ngơi; hai loại vaccine đã được phê duyệt.