Đứt cáp ngầm vượt biển Phú Quốc: 12.000 hộ dân chưa có điện

Điện lực An Giang cho biết đã triển khai phương án ứng phó khẩn cấp, ưu tiên cấp điện cho các phụ tải thiết yếu và nỗ lực cao nhất để khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.

Trạm biến áp 110 kV Phú Quốc. Ảnh: EVN.

Chiều 29/11, tuyến cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc xảy ra sự cố, gây gián đoạn, ảnh hưởng cung cấp điện một số khu vực tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Công ty Điện lực An Giang xác nhận sự cố này, đồng thời cho biết Điện lực An Giang, Đội Quản lý điện Phú Quốc đã lập tức triển khai phương án ứng phó khẩn cấp, huy động tối đa nhân lực, vật lực, phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn để khoanh vùng, xác định nguyên nhân và tiến hành xử lý.

Sau khi xác định vị trí sự cố xảy ra nằm gần đầu tuyến cáp ngầm phía bờ Hà Tiên, Điện lực An Giang đã cô lập tuyến cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc để kiểm tra nguyên nhân, khẩn trương tìm giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn tuyến cáp ngầm và hệ thống điện tại đặc khu Phú Quốc.

Theo ghi nhận ban đầu giữa ngành điện và cơ quan chức năng địa phương, nghi vấn nguyên nhân gây ra sự cố là đơn vị thi công công trình đường ven biển vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Trước mắt, để duy trì cung cấp điện và vận hành an toàn hệ thống điện, Điện lực An Giang khẩn trương thực hiện phương án cấp điện ưu tiên từ nguồn Trạm 110/22kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22kV cho các nhóm khách hàng ưu tiên như các cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh; bệnh viện, cơ sở y tế, khám, chữa bệnh; hệ thống cấp nước sạch, mạng lưới viễn thông và thông tin, liên lạc; phụ tải sinh hoạt thiết yếu của người dân ở một số khu vực.

Tính đến 20h ngày 29/11, Điện lực An Giang đã cấp điện trở lại cho khoảng 17.400 khách hàng, hiện còn khoảng 12.000 khách hàng ở khu vực phía Bắc đảo Phú Quốc bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Điện lực An Giang, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành đang tiếp tục huy động lực lượng, khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan xác định chính xác nguyên nhân và nỗ lực khắc phục sự cố.

"Chúng tôi đang nỗ lực cao nhất để khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất", Công ty Điện lực An Giang thông báo và mong khách hàng chia sẻ về việc gián đoạn cung cấp điện này.