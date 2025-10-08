Bộ Công Thương: Không gây khó dễ người dân lắp điện mặt trời mái nhà

Người dân chỉ cần thông báo cho đơn vị quản lý điện lực hoặc Sở Công Thương địa phương để ngành điện nắm được thông tin như: Hộ đó có lắp đặt điện mặt trời, công suất bao nhiêu, có thể sử dụng vào thời điểm nào.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) thông tin tại họp báo - Ảnh: Báo Công Thương.

Thông tin được ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2025 diễn ra chiều 8/10.

Nói về điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và các thủ tục liên quan, ông Bùi Quốc Hùng cho biết, trước hết cần xác định rõ khái niệm điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, tức là điện do người dân tự đầu tư, tự sản xuất ra để phục vụ nhu cầu sử dụng, có thể có một phần dư thừa bán lên lưới điện quốc gia, nhưng mục tiêu chính là tự dùng.

Về bản chất, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác, đối với các hộ dân, trừ một số rất ít trường hợp đặc thù như vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo thì mới hoạt động độc lập, không cần đăng ký hay thông báo.

Tuy nhiên, ông Hùng chỉ rõ đa số các hộ gia đình hiện nay đều đấu nối với lưới điện quốc gia, vẫn mua điện từ EVN để phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Do đó, khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà, người dân sẽ vừa tự tiêu thụ phần điện sản xuất được, vừa sử dụng điện từ lưới quốc gia khi không có nắng (chủ yếu vào ban đêm).

Vì vậy, cần có cơ chế thông báo chứ không phải đăng ký hay xin giấy phép. Người dân chỉ cần thông báo cho đơn vị quản lý điện lực hoặc Sở Công Thương địa phương, để ngành điện nắm được thông tin như: Hộ đó có lắp đặt điện mặt trời, công suất bao nhiêu, có thể sử dụng vào thời điểm nào. Việc này giúp ngành điện cân đối cung cầu hợp lý, đảm bảo ổn định hệ thống.

Mục đích của việc thông báo chỉ là để phối hợp kỹ thuật, chứ hoàn toàn không phải thủ tục hành chính rườm rà hay cấp phép. Nếu không có thông tin, ngành điện sẽ khó tính toán cân bằng phụ tải, dẫn đến những thời điểm hộ dân không có điện mặt trời thì nguồn cung từ lưới có thể bị động.

"Nói cách khác, cơ chế hiện nay không yêu cầu xin phép, không cần thủ tục phức tạp, chỉ cần thông báo một cách đơn giản để hệ thống điện điều hành hợp lý", ông Bùi Quốc Hùng khẳng định.

Cũng theo ông Hùng, Bộ Công Thương đang được Thủ tướng giao xây dựng một quyết định mới về khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng, thông thoáng hơn. Trong đó, sẽ có nhiều bước cắt giảm thủ tục hành chính và nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích thiết thực hơn.

Thủ tục sẽ rất đơn giản, chỉ cần một bộ hồ sơ đăng ký duy nhất, gồm: Một đơn đề nghị; một xác nhận lắp đặt gửi lên cổng thông tin điện tử cấp xã hoặc đơn vị điện lực địa phương. Khi nhận được thông báo, đơn vị điện lực sẽ tự động phối hợp với các cơ quan liên quan đến hỗ trợ, kiểm tra kỹ thuật, lắp đặt và vận hành.

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện khí LNG

Tại họp báo, ông Bùi Quốc Hùng cho biết, Nghị quyết 70 đã giao Bộ Công Thương hai nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc xây dựng cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy các dự án điện khí LNG. Cụ thể, Bộ Công Thương đang xem xét đề xuất cơ chế cam kết sản lượng phát điện ở mức khoảng 70-75% trong thời hạn 10 năm đối với các nhà máy điện khí LNG. Việc có cơ chế bảo đảm đầu ra ổn định sẽ giúp nhà đầu tư yên tâm triển khai, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa các dự án vào vận hành đúng kế hoạch.

Về dự án Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập - Nghệ An, ông Hùng cho biết, dự án đã được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia tổng sơ đồ VIII. Tuy nhiên, hiện dự án vẫn đang trong giai đoạn lựa chọn chủ đầu tư, chưa có đơn vị chính thức đảm nhận nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết hơn.

Còn với Dự án Nhiệt điện khí LNG Hải Phòng, đây là một trong những dự án trọng điểm đang được triển khai thuận lợi. Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã dự lễ khởi công dự án này. Chủ đầu tư là liên doanh giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và được thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, môi trường. Chủ đầu tư đang triển khai lựa chọn nhà thầu EPC và xúc tiến các thủ tục liên quan đến đầu tư hạ tầng, đường dây truyền tải công suất, bổ sung điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đấu nối lưới điện quốc gia, cũng như hoàn thiện hồ sơ về nhập khẩu LNG và kho chứa nhiên liệu.