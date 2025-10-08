Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ Công Thương: Vụ tố cáo bà Chu Thanh Huyền 'tương đối phức tạp'

  • Thứ tư, 8/10/2025 17:40 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Tại họp báo quý III chiều 8/10, đại diện Bộ Công Thương thông tin về tiến độ, kết quả xử lý ban đầu đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền bán hàng không có hóa đơn chứng từ.

Chu Thanh Huyền là gương mặt bán hàng online quen thuộc. Ảnh: FBNV.

Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường, nội dung đơn tố cáo là trường hợp một người tiêu dùng mua mỹ phẩm của bà Huyền trên môi trường online. Theo nội dung đơn, có thông tin sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc không rõ ràng.

"Khi nhận được thông tin, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có hướng dẫn để người làm đơn chuyển về địa phương, cụ thể là Chi cục quản lý thị trường Hà Nội và đơn vị này đã có các buổi làm việc trao đổi xác minh nội dung đơn này", ông Tuấn thông tin và cho biết theo báo cáo mới nhất từ Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, vụ việc này tương đối phức tạp, có một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự.

"Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có trao đổi, hướng dẫn để các đối tượng chuyển đơn đến cơ quan chức năng để xử lý. Đây là một trong hàng nghìn vụ việc được lực lượng quản lý thị trường địa phương phối hợp xử lý trong 9 tháng vừa qua", ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Trước đó, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã nhận được đơn tố cáo của công dân có nội dung tố cáo Chu Thanh Huyền bán bộ mỹ phẩm nước hoa hồng có xuất xứ Hàn Quốc không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng, có dấu hiệu tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng trốn thuế. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã chuyển đơn tố cáo này đến Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội để xem xét, xử lý.

Chu Thanh Huyền là gương mặt nổi bật trên mạng xã hội với lượng theo dõi lớn. Cô thường xuyên livestream bán các sản phẩm từ mỹ phẩm đến sữa cho trẻ em.

Chu Thanh Huyền bị kiểm tra sau phản ánh bán hàng không hóa đơn

Cục Quản lý thị trường đang phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động kinh doanh của Chu Thanh Huyền sau phản ánh về việc bán mỹ phẩm không hóa đơn, không nhãn phụ.

17:21 19/6/2025

Chu Thanh Huyền kiếm tiền ra sao?

Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Quang Hải, liên tục vướng vào các lùm xùm liên quan đến quảng cáo sai lệch, công nợ và nghi vấn tiêu thụ hàng lậu trong hoạt động kinh doanh online.

15:30 19/4/2025

Vợ Quang Hải chê iPhone 17

Chu Thanh Huyền gây chú ý với nhận xét iPhone 17 Pro Max "bình thường, pin nhanh hết" khi đang sở hữu nhiều chiếc cùng lúc.

12:40 26/9/2025

  • Bộ Công Thương

    Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

    Bạn có biết: Bộ Công Thương ban đầu có tên là Bộ Kinh tế, được đổi tên thành Bộ Công thương lần đầu ngày 14/5/1951. Sau nhiều lần chia tách, ngày 31/7/2007 được hợp nhất lại từ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại.

    • Thành lập: 28/8/1945
    • Trụ sở chính: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

