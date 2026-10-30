Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ tăng tốc thi công toàn tuyến

Dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ động thổ từ tháng 12/2025, đến nay đã thực hiện nhiều hạng mục chính như khảo sát địa chất, chuẩn bị mặt bằng, đường công vụ, thi công cọc khoan nhồi tại cầu chính Cần Giờ, depot Cần Giờ, các cầu đặc biệt Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà và những vị trí cầu điển hình tại Km5, Km11, Km26.

Theo thông tin từ CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed và liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC, công trường dự kiến huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư và lực lượng kỹ thuật làm việc đồng thời trong những giai đoạn cao điểm.

Nhằm giảm khối lượng thi công trực tiếp tại hiện trường và chủ động về chất lượng, tiến độ, dự án tăng cường các giải pháp thi công công nghiệp hóa và lắp dựng cấu kiện đúc sẵn. Hiện, ba bãi đúc dầm phục vụ thi công phần cầu cạn cũng đã được triển khai, đúc thử thành công phiến dầm đầu tiên tại bãi đúc số 1.

Theo kế hoạch, 1.300 dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn nguyên nhịp sẽ được triển khai thi công tại 3 bãi đúc dầm trên tuyến trong khoảng 15 tháng, với năng lực sản xuất bình quân 1-2 nhịp/ngày tại mỗi bãi. Chủ đầu tư đã đặt mua khuôn đúc dầm 32 m cùng thiết bị vận chuyển, lao lắp 900 tấn để phục vụ cho hạng mục này.

Các mũi thi công mới sẽ được tổ chức tại ga Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm TBM, các cầu đặc biệt Rạch Đĩa, Ông Đội, cầu dẫn cầu Cần Giờ, đồng thời triển khai cầu điển hình tại các vị trí được bàn giao mặt bằng.

Sáng 30/10, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nơi tuyến đường sắt đi qua đã trực tiếp khảo sát công trường trên địa bàn xã Tân Mỹ, TP.HCM.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 54 km, với điểm đầu tại công viên 23 Tháng 9, phường Bến Thành và điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án đô thị sinh thái biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, xã Cần Giờ. Tuyến đi qua 9 xã, phường, với tổng diện tích sử dụng đất hơn 328 ha. Đồ họa: Phan Nhật.

Bà Trần Vân Anh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup , đại diện nhà đầu tư, cam kết Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái sẽ tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo việc thi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ được tổ chức đúng tiến độ và về đích đúng thời hạn đã đặt ra.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, đây là công trình cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và nhà đầu tư. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, đưa tuyến đường sắt sớm đi vào hoạt động . Ông đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ và đồng hành của người dân trong khu vực dự án, tạo điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án sẽ được các địa phương hoàn tất bàn giao cho nhà đầu tư trong quý IV/2026. Với giai đoạn tăng tốc thi công mới này, dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028 để sẵn sàng chạy thử và chính thức đưa vào vận hành trong năm 2029. Khi đi vào vận hành với tần suất chỉ 5 phút/chuyến, tốc độ tối đa 350 km/h, dự án được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ chỉ còn từ 13 phút, góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ về hướng biển cho TP.HCM.

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