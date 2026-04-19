Đường dây mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm

Ngày 18/4, Công an xã Diễn Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Đội CSGT đường bộ số 4 (Cục CSGT) phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” với số lượng tang vật lớn và có sử dụng yếu tố công nghệ cao.



Trước đó, vào khoảng đầu tháng 2/2026, qua nắm tình hình địa bàn và hội nhóm, tài khoản trên mạng xã hội, Đội CSGT đường bộ số 4 (Cục CSGT) phối hợp Công an xã Diễn Châu phát hiện một số đối tượng tại nhiều địa phương triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ cao để thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm với tính chất phức tạp, tinh vi, khó phát hiện.

Cơ quan chức năng kiểm tra số động vật quý hiếm được thu giữ.

Đối tượng thường xuyên sử dụng nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo, Telegram... để trao đổi, rao bán động vật hoặc sản phẩm từ động vật nguy cấp, quý hiếm nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Đội CSGT Đường bộ số 4 báo cáo lãnh đạo Phòng 6 - Cục CSGT phối hợp Công an xã Diễn Châu và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An thành lập 2 tổ công tác triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của đối tượng; qua đó xác định Nguyễn Văn Chương (SN 1992, trú tại Yên Lạc, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu đường dây nói trên.

Qua nắm thông tin, tổ công tác xác định, vào ngày 21/3, Nguyễn Văn Chương điều khiển xe ôtô khách BKS 29E-355.85 đi vào tỉnh Đồng Nai để thu gom số lượng lớn động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, sau đó vận chuyển ra khu vực biên giới phía Bắc tiêu thụ nên báo cáo lãnh đạo để triển khai biện pháp theo dõi di biến động của đối tượng và xây dựng kế hoạch bắt giữ.

Theo đó, vào hồi 7h ngày 22/3, tại nút giao Cao tốc CT01, Trạm thu phí km 430+500 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An, Đội CSGT đường bộ số 4 (Cục CSGT) phối hợp Công an xã Diễn Châu và Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Chương và lái xe Bùi Khắc Thơ (SN 1980, trú tại thôn Hồ Thượng, phường Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa) khi đang điều khiển xe ôtô khách nhãn hiệu Thaco màu đỏ, BKS 29E-355.85.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 40 lồng nhựa chứa 14 cá thể chim hồng hoàng, 16 cá thể rái cá thuộc nhóm IB và 181 cá thể khỉ thuộc nhóm IIB.

Sau khi hoàn tất thủ tục liên quan, ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chương về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244, Bộ luật hình sự.