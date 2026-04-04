Khởi tố vụ án vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép ở Thái Nguyên

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đây là động thái nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam.

Trước đó, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện đối tượng Bàn Văn Cao (SN 1985, trú tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang vận chuyển 1 cá thể rắn hổ mang chúa nặng gần 2kg. Đây là loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục làm rõ.