Được tặng huy chương Nobel Hòa bình, ông Trump đáp lễ bằng chiếc túi

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình María Corina Machado đã trao lại huy chương Nobel Hòa bình năm 2025 của mình cho Tổng thống Donald Trump và được ông đáp lễ bằng chiếc túi màu đỏ in chữ ký mạ vàng mang tên Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận quà tặng huy chương Nobel Hòa bình từ bà Machado - Ảnh: Nhà Trắng

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 15/1, bà Machado (58 tuổi) đã trao tặng tấm huy chương được đóng khung cho Tổng thống Mỹ mà ông hằng khao khát.

Sau buổi làm việc, CNN cho biết giới truyền thông đã ghi lại hình ảnh lãnh đạo đối lập Venezuela rời khỏi Nhà Trắng với chiếc túi quà tặng màu đỏ in chữ ký mạ vàng trên tay.

Bà Machadochia chia sẻ bà quyết định trao lại huy chương Nobel cho ông Trump nhằm "ghi nhận cam kết đặc biệt của ông dành cho Venezuela".

Đáp lại, ông chủ Nhà Trắng viết trên mạng xã hội Truth Social: "Thật vinh dự khi được gặp bà María Corina Machado của Venezuela hôm nay. Bà đã tặng tôi giải Nobel Hòa bình của mình vì những nỗ lực mà tôi đã thực hiện. Đây là một nghĩa cử tuyệt vời, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau".

Trước động thái này, Ủy ban Nobel Na Uy đã nhắc lại quy định các huy chương này không thể chia sẻ hay chuyển nhượng. "Một huy chương có thể đổi chủ, nhưng danh hiệu chủ nhân giải Nobel Hòa bình thì không", cơ quan này tuyên bố trên X.

Trước khi bà Machado được vinh danh vào tháng 12/2025, ông Trump đã không ngừng vận động cho giải thưởng này. Tổng thống Mỹ từng tự tin khẳng định mình hoàn toàn xứng đáng với giải Nobel Hòa bình, thậm chí không ngần ngại chỉ trích phía Na Uy là "ngớ ngẩn" khi đã bỏ qua ông.

Ông Trump nói rằng việc nhận giải thưởng của bà là một vinh dự, nhưng không trả lời trực tiếp liệu điều đó có khiến ông xem xét điều gì với bà hay không.

Trước đó, ông Trump từng công khai cho rằng bà Machado "không giành được sự ủng hộ hay tôn trọng trong nước" để trở thành nhà lãnh đạo. Trong khi Tổng thống Mỹ khẳng định Washington đang hợp tác tốt với chính quyền mới của Venezuela và để ngỏ khả năng hội đàm trực tiếp với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.

Cuộc gặp hôm thứ Năm giữa ông Trump và bà Machado diễn ra đúng lúc Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez đọc bài Thông điệp Liên bang đầu tiên tại Caracas, và ngay khi các lực lượng Mỹ ở Biển Caribbean bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt khác.