Dựng xe đạp trước cửa, chủ nhà sốc khi cô đồng nát 'tiện tay nhặt'

Phát hiện người phụ nữ dắt chiếc xe đạp của gia đình đi và khẳng định "nhặt được ở bãi rác", chị Hồ Minh Thu lập tức chạy ra ngăn lại.

Chủ nhà 'đứng hình' khi thấy cô đồng nát dắt xe đạp dựng trước cửa Phát hiện người phụ nữ ngang nhiên dắt chiếc xe đạp của gia đình đi, chị Hồ Minh Thu lập tức chạy ra ngăn lại và nhận về lời giải thích khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 7/6, chị Hồ Minh Thu (sinh sống tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội) đang ngồi nói chuyện điện thoại với mẹ ở quê, chị bất ngờ nhìn ra ngoài và thấy một người phụ nữ đang dắt chiếc xe đạp giống của gia đình mình đi.

"Ban đầu, tôi thấy lạ vì sao bà ấy lại dắt chiếc xe đó đi nên chạy ra hỏi. Người phụ nữ nói rằng nhặt được ở bãi rác", chị Thu kể với Tri Thức - Znews.

Câu trả lời khiến chị không khỏi ngạc nhiên bởi khu vực trước cửa tiệm tóc không phải nơi tập kết rác thải. Quan sát kỹ hơn, chị nhận ra đó chính là xe đạp của gia đình mình.

Theo chị Thu, trước đó trong khu vực có một đám cưới, nhiều phương tiện được di chuyển tạm thời để nhường chỗ tổ chức. "Một số ôtô được chuyển sang vị trí khác. Xe đạp và xe máy cũng được dời sang một góc trước cửa nhà của tôi để tiện cho việc dựng rạp", chị cho biết.

Trong lúc theo dõi sự việc, chị Thu nhận thấy người phụ nữ vẫn tiếp tục dắt chiếc xe đi và không có biểu hiện do dự. Bà còn nhờ một thanh niên mặc áo đen đứng gần đó giữ giúp chiếc xe.

Cho rằng chàng trai có thể không biết nguồn gốc chiếc xe, chị Thu chủ động tiến lại và thông báo đây là tài sản của gia đình mình.

"Khi tôi nói đó là xe của nhà tôi và đề nghị trả lại, cậu ấy lập tức ngơ ngác. Có lẽ lúc đó mới hiểu chuyện nên khá ngại ngùng rồi lặng lẽ rời đi", chị kể.

Về phía người phụ nữ buôn đồng nát, sau khi biết chủ nhân chiếc xe đã xuất hiện, bà buông xe xuống và bỏ đi. Theo chị Thu, bà không đưa ra thêm lời giải thích nào.

Chiếc xe đạp vẫn còn nguyên vẹn nên gia đình chị Thu không trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng. "Người phụ nữ cũng lớn tuổi nên tôi muốn mọi chuyện dừng lại ở đó", chị cho hay.

Đoạn video ghi lại sự việc sau đó được chị đăng tải lên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước tình huống xảy ra, không ít bình luận cũng cho rằng thanh niên mặc áo đen chỉ vô tình giúp đỡ người khác mà không nắm được toàn bộ câu chuyện phía sau.