Dùng 30 lọ huyết thanh cứu chủ trại rắn bị rắn cắn

Nam bệnh nhân ở Phú Thọ bị rắn cắn khi đang cho ăn, vết thương hoại tử, phải dùng 30 lọ huyết thanh kháng nọc để điều trị.

Bệnh nhân T.V.N. (trú tại Phú Thọ) có trang trại nuôi hàng nghìn con rắn. Trong lúc đang cho rắn ăn, người này không may bị cắn vào mu bàn chân phải. Sau tai nạn, vị trí vết thương xuất hiện đau và sưng nề nhiều. Gia đình đã tiến hành sơ cứu bằng cách rửa sạch vết thương trước khi đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Hình ảnh một số vết thương do rắn cắn của người bệnh khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: BVCC.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo nhưng vùng mu bàn chân phải sưng nề rõ, lan lên bắp chân, kèm đau nhiều. Tại vị trí bị cắn xuất hiện vùng hoại tử kích thước khoảng 1x2 cm. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành xử trí tại chỗ, sử dụng 30 lọ huyết thanh kháng nọc rắn, đồng thời tiêm phòng uốn ván và dùng kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng.

Thời gian gần đây, số ca nhập viện do rắn độc cắn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ có xu hướng gia tăng. Tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, từ đầu tháng 4 đến nay, các bác sĩ đã ghi nhận gần 10 trường hợp, trong đó nhiều ca có diễn biến nặng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết chỉ trong thời gian ngắn, khoa đã tiếp nhận 7 ca rắn độc cắn, đáng chú ý có tới 4 trường hợp là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nuôi rắn. Điều này cho thấy ngay cả những người am hiểu cũng có thể gặp tai nạn nếu chủ quan, đặc biệt trong giai đoạn rắn đang sinh sản.

Bác sĩ Vân cũng cảnh báo rắn hổ là một trong những loài rắn độc nguy hiểm thường gặp. Khi bị cắn, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như sưng nề, đau dữ dội tại chỗ, hoại tử mô, thậm chí tiến triển thành suy đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn.

Một số trường hợp nặng có thể phải phẫu thuật ghép da nếu không được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nếu được đưa đến cơ sở y tế sớm và sử dụng huyết thanh kháng nọc phù hợp, nguy cơ biến chứng có thể giảm đáng kể.

Các chuyên gia cho biết trong mùa sinh sản, rắn trở nên nhạy cảm và dễ bị kích động hơn, có xu hướng tấn công khi cảm thấy bị đe dọa. Điều này làm tăng nguy cơ bị rắn cắn, đặc biệt với những người thường xuyên tiếp xúc như nông dân, người chăn nuôi hoặc sinh sống gần khu vực ao hồ, cây cối rậm rạp.

Để phòng tránh rắn cắn, bác sĩ Vân khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi làm việc ngoài trời, nên mang ủng, găng tay bảo hộ, tránh đi chân trần vào ban đêm hoặc ở nơi thiếu ánh sáng. Với người nuôi rắn, cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và không chủ quan trong quá trình chăm sóc.

Khi không may bị rắn cắn, cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động để tránh nọc độc lan nhanh. Không tự ý rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá cây vì có thể khiến tình trạng nặng hơn. Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được xử trí kịp thời.