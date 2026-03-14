Dubai trống rỗng chưa từng thấy

Không khí sôi động vốn là thương hiệu của thành phố Dubai dường như biến mất trong những tuần gần đây. Theo Daily Mail, các bãi biển nổi tiếng, quán bar ven biển và hồ bơi của khách sạn sang trọng tại Dubai, vốn đông khách du lịch, KOL tắm nắng, hiện gần như không có người. Ảnh: Amr Alfiky/Reuters.
Sự thay đổi này diễn ra sau khi căng thẳng quân sự bùng phát tại khu vực Vịnh Ba Tư. Từ cuối tháng 2/2026, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để trả đũa các cuộc tấn công trước đó của Mỹ và Israel. Ảnh: X.
Hình ảnh những chiếc ghế tắm nắng và hồ bơi trống hoác tại một bãi biển ở Dubai. "Đội quân" KOL và hàng nghìn người nước ngoài đã rời đi khi thành phố bị ảnh hưởng bởi căng thẳng ở Trung Đông. Ảnh: N/C.
Bãi biển Jumeirah "bị bỏ hoang" ngày 13/3 trong bối cảnh nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa vì thiếu khách. Ảnh: N/C.
Dubai nhiều năm qua được xem là "thiên đường sống ảo" của giới influencer toàn cầu. Từ các hồ bơi sang trọng đến sa mạc hay du thuyền hạng sang, thành phố này từng xuất hiện dày đặc trên Instagram, TikTok và YouTube. Tuy nhiên, khi xung đột bùng phát, nhiều ngôi sao mạng đã rời đi hoặc hạn chế đăng tải nội dung về tình hình tại đây. Một số người xóa video liên quan đến các cuộc tấn công vì lo ngại vi phạm luật an ninh mạng nghiêm ngặt của UAE. Đây từng là nhà của khoảng 240.000 người Anh, bao gồm Rio và Kate Ferdinand. Ảnh: Kate Ferdinand/Instagram.
Khu vực hồ bơi một khách sạn, bãi tắm ở Dubai vắng hoe khách. Các chuyên gia cho rằng xung đột khu vực có thể làm lung lay hình ảnh "ốc đảo an toàn" mà thành phố đã xây dựng suốt nhiều năm. Một số khách sạn cao cấp đã phải giảm giá phòng và khuyến mãi mạnh để thu hút khách nội địa trong bối cảnh lượng du khách quốc tế sụt giảm. Dù vậy, nhiều người dân và doanh nghiệp địa phương vẫn tin rằng tình trạng vắng vẻ chỉ mang tính tạm thời. Ảnh: N/C.
Theo các tổ chức theo dõi pháp lý, chính quyền UAE cấm quay hoặc chia sẻ hình ảnh liên quan đến các vụ tấn công tên lửa và drone. Vi phạm có thể dẫn đến phạt tiền, tù giam hoặc trục xuất. Đã có hơn 20 người, trong đó có du khách nước ngoài, bị truy tố vì đăng tải video về các vụ nổ. Sự kiểm soát thông tin này khiến nhiều KOL, vốn sống bằng nội dung mạng xã hội, chọn cách rời khỏi Dubai hoặc im lặng. Ảnh: Amr Alfiky/Reuters.
