'Đòn chí mạng' với thiên đường Dubai

Xung đột ở Trung Đông khiến hàng chục nghìn người rời khỏi Dubai, làm du lịch lao dốc trong khi hàng triệu lao động nhập cư vẫn buộc phải ở lại làm việc giữa bất ổn.

Ảnh vệ tinh cho thấy khu vực cảng Jebel Ali bị cháy vì mảnh vỡ từ một tên lửa bị chặ ở Dubai (UAE) ngày 1/3. Ảnh: Planet Labs PBC/Reuters.

Hàng chục nghìn cư dân và du khách đã rời khỏi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào Iran 2 tuần trước. Những quán bar ven biển, trung tâm thương mại và khách sạn từng đông đúc ở Dubai giờ trở nên vắng lặng bất thường.

Tại "sân chơi của giới siêu giàu", không ai mong muốn tình hình này diễn ra. Trong nhiều thập kỷ, Dubai đã xây dựng hình ảnh như một thiên đường tiêu dùng, thu hút du khách từ khắp thế giới.

Nhưng hiện nay, thành phố thuộc UAE đang đối mặt với một mối đe dọa mang tính sống còn. Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã làm lung lay nền tảng của "giấc mơ Dubai", theo The Guardian.

Làn sóng rời đi

Theo các nhà phân tích, hơn 2/3 các đợt tấn công của Iran nhằm vào UAE. Quốc gia này bị nhắm đến một phần vì mối quan hệ quân sự và tình báo chặt chẽ với phương Tây, cũng như do danh tiếng của Dubai như một trung tâm tài chính toàn cầu và điểm nghỉ dưỡng ưa thích.

John Trudinger, một người Anh đã sống ở Dubai 16 năm và hiện là hiệu trưởng tại một trường học của người Emirati, cho biết sức hấp dẫn của thành phố đã giảm rõ rệt. Ông nói nhiều giáo viên người Anh tại trường đã rời đi sau khi chiến sự bất ngờ xuất hiện.

Theo ông, nhiều người cảm thấy bị "tổn thương tâm lý sâu sắc" và khó có thể thích nghi với tình hình mới, nên quyết định rời Dubai và không quay lại.

Những giáo viên này chỉ là một phần trong số hàng chục nghìn cư dân và du khách đã rời thành phố kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp vào Iran gần 2 tuần trước. Tuy nhiên, phần lớn lực lượng lao động nhập cư ở Dubai không có lựa chọn ra đi như vậy.

Mỗi ngày, điện thoại của người dân liên tục nhận cảnh báo về "nguy cơ tên lửa tiềm tàng", yêu cầu họ tìm nơi trú ẩn và tránh xa cửa sổ. Hơn 90% trong số khoảng 1.700 quả đạn và máy bay không người lái của Iran đã bị hệ thống phòng thủ UAE đánh chặn.

Một hành khách được sơ tán khỏi Dubai trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang hôm 3/3. Ảnh: Reuters.

Tuy vậy, một số vẫn đánh trúng các mục tiêu quan trọng như căn cứ quân sự, khu công nghiệp và sân bay Dubai, khiến một trong những trung tâm hàng không bận rộn nhất thế giới phải tạm ngừng hoạt động.

Hai trung tâm dữ liệu cũng bị tấn công, khiến cư dân Dubai tạm thời không thể dùng điện thoại để thanh toán kỹ thuật số.

Khách sạn Fairmont trên đảo nhân tạo hình cây cọ nổi tiếng của Dubai, nơi tập trung nhiều biệt thự siêu sang, khách sạn cao cấp và câu lạc bộ bãi biển, cũng bị trúng đạn.

Zain Anwar, một tài xế taxi người Pakistan, kể rằng chiếc xe của anh đã bị phá hủy trong vụ tấn công này sau khi anh đỗ xe để đi cầu nguyện.

"Tôi là người may mắn nhất thế giới vì còn sống. Nhưng giờ gia đình bảo tôi về nước. Tôi không muốn ở Dubai nữa. Không còn khách, chúng tôi hầu như không kiếm được tiền từ khi chiến sự xảy ra. Tôi cũng không nghĩ du lịch sẽ sớm phục hồi", Zain nói.

Anh cho biết nhiều tài xế taxi giống mình đang tính chuyển sang một quốc gia khác làm việc, vì tin rằng Dubai khó có thể trở lại như trước.

Ở lại giữa bất ổn

Các chuyên gia nhận định hậu quả kinh tế của cuộc xung đột đối với UAE có thể rất lớn, đặc biệt là với Dubai - nơi ngành du lịch mang lại khoảng 30 tỷ USD mỗi năm. Hơn 90% dân số của thành phố là người nước ngoài, trong đó có một trong những cộng đồng tỷ phú đông nhất thế giới, bị thu hút bởi chính sách không đánh thuế thu nhập, lãi vốn và thừa kế.

Khác với nhiều tiểu vương quốc vùng Vịnh khác, Dubai không có nguồn dầu mỏ lớn để dựa vào. Vì vậy, nếu chiến sự kéo dài, thiệt hại tài chính có thể rất nghiêm trọng, nhất là khi hình ảnh của thành phố như một điểm đến an toàn cho du lịch và đầu tư dần bị xói mòn.

Hai ngân hàng lớn là Citibank và Standard Chartered đã sơ tán nhân viên khỏi Dubai do lo ngại an ninh gia tăng.

Khaled Almezaini, giáo sư tại Zayed University và đồng tác giả cuốn An Introduction to Gulf Politics, cho rằng thành phố đã bắt đầu chịu tổn thất đáng kể.

Ông nói: "Cho đến lúc này, kinh tế UAE vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng nếu tình hình kéo dài thêm 10 hoặc 20 ngày nữa, tác động đến du lịch, hàng không, doanh nghiệp của người nước ngoài và cả ngành dầu mỏ sẽ rất nghiêm trọng".

Trong khi đó, chính quyền Dubai nỗ lực kiểm soát thông tin và duy trì hình ảnh ổn định. Cảnh sát cảnh báo sẽ xử lý những người đăng nội dung trên mạng xã hội trái với thông báo chính thức hoặc gây hoang mang.

Khói bốc lên nghi ngút từ cảng Jebel Ali (Dubai) sau một cuộc tấn công của Iran hôm 1/3. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, nhiều cư dân và du khách vẫn nói cuộc sống thường ngày ở Dubai chưa thay đổi quá nhiều. Trên bãi biển Jumeirah, các ngôi sao mạng xã hội vẫn chụp ảnh trước máy quay, trẻ em chơi trên những phao nổi khổng lồ, còn môtô nước vẫn chạy ngang đường chân trời.

Điều trớ trêu là nhiều du khách cho biết họ đến Dubai để tránh xung đột.

Christina Hallis, 26 tuổi, nói rằng cô đến từ Ukraine. "Thật không may, chúng tôi rời một vùng chiến sự để đến một nơi khác, nhưng đó là cuộc sống", cô nói khi ngồi uống cocktail trên ghế tắm nắng.

Trong khi đó, đối với hàng triệu lao động nhập cư đến Dubai làm các công việc như xây dựng, giao hàng, lái xe hay lao động tay chân, việc lên máy bay về nước gần như không phải là lựa chọn.

Thành phố có khoảng 2 triệu người Ấn Độ, tới 700.000 người Nepal và 400.000 người Pakistan sinh sống. Nhiều người trong số họ là lao động thu nhập thấp và không dễ dàng rời khỏi công việc của mình.

Tại khu Muhaisnah 2, nơi tập trung nhiều ký túc xá công nhân ở vùng ngoại ô Dubai, Ebenezer Ibrahim (29 tuổi) một lao động đến từ Nigeria, cho biết anh vẫn tiếp tục làm việc.

"Chúng tôi đều là con người nên tất nhiên lo lắng về tên lửa. Nhưng chính phủ đang làm tốt việc đánh chặn chúng. Tôi có mục tiêu của mình và sẽ ở lại đây làm việc", anh nói.

Trong khi đó, Zakir Hussein - công nhân ở Dubai - cho biết việc quay lại nơi đây trong lúc chiến sự tiếp diễn là điều "rất khó chấp nhận". Tuy vậy, anh cũng thừa nhận: "Dubai là nơi duy nhất chúng tôi biết cách kiếm tiền. Gia đình chúng tôi đang trông chờ cả vào đây".