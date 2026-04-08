Trong buổi làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp chiều 7/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc giao nhiệm vụ nhà xuất bản phối hợp đưa Tủ sách pháp luật điện tử lên Cổng Pháp luật quốc gia.

Chiều 7/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì buổi làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp về kết quả công tác quý I năm 2026, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy thực hiện Kế hoạch công tác năm 2026 đã được Bộ trưởng phê duyệt, các phòng, ban thuộc Nhà xuất bản Tư pháp chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng để triển khai. Tuy nhiên, doanh thu quý I/2026 giảm so với cùng kỳ năm 2025, chủ yếu do thay đổi phương thức mua sắm giấy tờ, sổ hộ tịch của các địa phương.

Bên cạnh đó, xu hướng các địa phương chủ động đặt hàng trực tiếp, không qua đầu mối Sở Tư pháp, khiến chi phí vận chuyển tăng do phải giao hàng đến cấp xã, phường, trong bối cảnh giá cước chịu tác động của giá xăng dầu.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Tư pháp.

Đối với hoạt động xuất bản, đơn vị tập trung phát hành các sách luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đồng thời điều chỉnh phương thức in theo hướng "in đến đâu, phát hành đến đó" nhằm hạn chế tồn kho. Theo quy luật, doanh thu phát hành sách thường tập trung vào quý III và IV.

Đặc biệt, trong quý I/2026, Nhà xuất bản Tư pháp đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trường Cán bộ Thanh tra và các đơn vị hướng tới ký kết MOU về số hóa xuất bản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và truyền thông trên nền tảng số.

Đối với việc thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030", nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ, ngày 17/3/2026, Chi ủy Nhà Xuất bản Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/CU, xác định các định hướng về nhân sự, đào tạo, quản trị và mục tiêu tăng doanh thu năm 2026 khoảng 10% so với năm 2025…

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thời gian tới, Nhà xuất bản Tư pháp kiến nghị các đơn vị thuộc Bộ tăng cường phối hợp trong công tác biên tập, xuất bản tài liệu phục vụ triển khai các nghị quyết, đề án lớn; bố trí kinh phí cho kế hoạch xuất bản sách lý luận, chính trị năm 2026; đồng thời tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trong quá trình triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW về công tác xuất bản trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận và đánh giá cao nội dung báo cáo, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Nhà xuất bản Tư pháp đang đối mặt. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo làm thay đổi mạnh mẽ nhu cầu xã hội, hoạt động xuất bản truyền thống chịu nhiều áp lực; tình trạng sách giả gây thất thu; chi phí đầu vào tăng cao, hiệu quả kinh doanh thấp, cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Tuy vậy, bối cảnh mới cũng mở ra nhiều cơ hội, đặc biệt từ việc triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới, đây là cơ sở quan trọng để đổi mới tư duy, thúc đẩy phát triển ngành xuất bản trong tình hình mới. Ghi nhận những nỗ lực vượt khó, duy trì hoạt động ổn định của Nhà xuất bản Tư pháp, Thứ trưởng biểu dương kết quả đạt được của đơn vị trong quý I/2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu cấp ủy Nhà xuất bản Tư pháp tăng cường lãnh đạo toàn diện, quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương và của Bộ; xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, củng cố tổ chức Đảng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác chuyên môn, cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 04-CT/TW theo phương châm "6 rõ"; tập trung thực hiện các nhiệm vụ năm 2026, khắc phục hạn chế của quý I, đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển xuất bản phẩm điện tử theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; phối hợp đưa Tủ sách pháp luật điện tử lên Cổng Pháp luật quốc gia. Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu quả quản trị, kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định rõ vị trí việc làm, bố trí nhân sự phù hợp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với nhu cầu thị trường.

Thứ trưởng cũng yêu cầu đơn vị khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2040, làm cơ sở triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đồng thời đề nghị các đơn vị thuộc Bộ quan tâm phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ để Nhà xuất bản Tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong triển khai Khu triển lãm của Bộ Tư pháp tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".