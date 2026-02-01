Sách về công tác thi hành án dân sự

Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".

Thi hành án dân sự là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, duy trì ổn định, trật tự kỷ cương xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế đất nước.

Thông qua hoạt động thi hành án dân sự, yêu cầu thượng tôn pháp luật đối với toàn xã hội, yêu cầu cụ thể hóa, hiện thực hóa những giá trị lớn lao của công lý, lẽ phải, lẽ công bằng được bảo đảm, từ đó góp phần quan trọng vào việc củng cố ý chí, quyết tâm, giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, yêu cầu về đổi mới và hoàn thiện tổ chức, hoạt động thi hành án trong tình hình mới được coi là vấn đề có tính chiến lược, cần có những bước đi thích hợp.

Để đáp ứng yêu cầu tìm hiểu và nghiên cứu của bạn đọc về công tác thi hành án dân sự, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" do TS. Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, làm chủ biên.

Cuốn sách tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đưa ra các xu hướng và định hướng chiến lược đối với công tác thi hành án dân sự trong tương lai, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong cuốn sách này, Nhà xuất bản Tư pháp giữ nguyên một số ý kiến của các tác giả đối với những vấn đề được tiếp cận đa chiều để bạn đọc tham khảo.