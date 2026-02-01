Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Từ thành nhân đến thành công

Trong cuốn sách này, tác giả Thủy Mộc Nhiên đã thể hiện rõ quan điểm: Để thay đổi thế giới, chúng ta phải biết cách khai thác tiềm năng trong mình, nhìn sâu vào lòng người, tìm hiểu bản chất, tính cách của họ.

Xuất bản

Vì sao vợ chồng cần 'tương kính như tân' để hôn nhân bền vững?

  • Chủ nhật, 1/2/2026 06:29 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Người xưa thường khuyên các cặp vợ chồng "tương kính như tân" để giữ hôn nhân bên vững. Sự trân trọng như lúc mới quen sẽ tạo nên mối liên kết bền chặt giữa đôi bên.

Hon nhan anh 1

Sự tôn trọng lẫn nhau giữa 2 vợ chồng giúp hôn nhân bền vững. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Chỉ có thể là yêu.

Cảm xúc đẹp nhất trong tình yêu là gì? Bạn thích anh ấy, anh ấy cũng thích bạn; bạn biết anh ấy thích mình, anh ấy cũng biết tâm ý của bạn. Cả hai người đều ngầm hiểu suy nghĩ của nhau, "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Đây chính là tình cảm đẹp đẽ nhất, chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời.

Hầu hết mọi người đều có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ và luôn hy vọng có được đối phương càng sớm càng tốt. Nhưng sau khi 2 người vượt qua khoảng cách cuối cùng, mọi thứ lại trở nên nhàm chán, và trái tim họ ngày càng xa cách nhau.

Trạng thái đẹp đẽ nhất của tình bạn là gì? Trong một mối quan hệ, tốt nhất là nên coi trọng ưu điểm của đối phương, hiểu được khó khăn của người ấy, đồng thời quý trọng và quan tâm đến nhau. Tuy không ở bên nhau mỗi ngày, khi bạn cần giúp đỡ, anh ấy có thể đưa tay ra. Khi anh ấy cần giúp đỡ, bạn biết mình nên làm gì. Đây là sự thấu hiểu sâu sắc giữa người với người.

Trong quá trình làm việc và giao tiếp xã hội, chắc hẳn bạn cũng gặp không ít người thể hiện họ đánh giá cao phẩm chất của bạn, nóng lòng muốn được hợp tác với bạn. Nhưng thực ra đây cũng là một hành vi chiếm hữu, vì họ muốn "lợi dụng" giá trị của bạn càng sớm càng tốt.

Vì thế, mỗi khi ai đó thể hiện tâm lý này, tôi luôn dè chừng và giữ khoảng cách. Nếu tôi vội vã đồng ý thì thật mù quáng.

Chuyện yêu đương hay giao tiếp xã hội cũng giống như một điệu khiêu vũ. Bạn tiến một bước, anh ta sẽ lùi một bước; bạn lùi một bước, anh ta tiến một bước. Nếu 2 người cứ áp sát nhau thì sẽ rất khó cử động, chứ đừng nói đến việc thể hiện khả năng của bản thân

Khi bạn muốn học hỏi ai đó, hãy giữ khoảng cách với đối phương. Như vậy, bạn mới có thể tôn trọng anh ta, còn anh ta có thể chỉ dạy cho bạn. Tương tự, nếu bạn thực sự thích một người và muốn mãi mãi yêu người đó, đừng cố chiếm hữu họ ngay lập tức, nếu không, khao khát về một tình yêu lãng mạn sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tan.

Tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện khi tôi mới tốt nghiệp đại học 10 năm về trước. Một lần nọ, sếp mời cấp dưới đi ăn tối. Khi giới thiệu đến một vị khách nữ có mặt trong buổi tiệc hôm đó, sếp tôi nhấn mạnh: "Đây là vợ tôi". Lúc đó, tôi rất ngạc nhiên, hầu hết mọi người đều vừa cười cợt vừa giới thiệu vợ mình, nhưng sếp tôi lại rất nghiêm túc. Sau đó, các đồng nghiệp kể vợ chồng sếp luôn tôn trọng nhau như khách, đến bây giờ gia đình họ vẫn hạnh phúc viên mãn.

Thực ra, "tôn trọng nhau như khách" mới là trạng thái hòa thuận nhất của vợ chồng, nhưng hầu hết mọi người không hiểu được quy tắc này. Họ luôn nghĩ không nên có sự phân biệt giữa vợ và chồng. Họ đổ lỗi, chỉ trích, thậm chí chế giễu lẫn nhau, đến cuối cùng lại trở thành kẻ đáng ghét trong mắt đối phương.

Vợ chồng là vậy, cả đồng nghiệp, bạn bè, người yêu cũng thế: Dành cho nhau một khoảng không gian nhất định, một chút tự do, để cả hai có những mộng tưởng riêng, như thế chẳng phải mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn sao?

Mỗi người đều cần vạch ra giới hạn cho bản thân, đồng thời cũng phải biết giới hạn của người khác nằm ở đâu.

Thủy Mộc Nhiên/ Skybooks & NXB Thế giới

Hôn nhân Chiếm hữu Tâm ý Hôn nhân Tương kính như tân Bền vững

    Đọc tiếp

    Moi lien he giua hon nhan va hormone hanh phuc hinh anh

    Mối liên hệ giữa hôn nhân và hormone hạnh phúc

    11:24 18/1/2026 11:24 18/1/2026

    0

    Khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc và bình yên, cơ thể sẽ tiết ra hormone endorphin. Cảm giác bình yên hạnh phúc và tâm trạng ổn định kéo dài kích thích chất này tiết ra nhiều hơn.

    Viet tu ky uc hinh anh

    Viết từ ký ức

    11 giờ trước 20:00 31/1/2026

    0

    Viết lách từng là một hành động tự nhiên của tuổi thơ, trước khi bị bao phủ bởi tiêu chuẩn, kỹ năng và nỗi sợ đánh giá.

    Tu nghien cuu ve loai chim den hoang tuong ve viec cam sung hinh anh

    Từ nghiên cứu về loài chim đến hoang tưởng về việc cắm sừng

    12 giờ trước 19:00 31/1/2026

    0

    “Hoàng hậu Đỏ” là cuốn sách về tình dục và bản tính người dưới con mắt của một nhà động vật học đã dành 3 năm chỉ để quan sát một loài chim rồi đặt ra những câu hỏi tại sao cho các vấn đề của loài người. Đoạn trích dưới đây trong cuốn sách sẽ cho bạn thấy một góc nhìn khoa học về việc “cắm sừng”.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý